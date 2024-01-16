Пару старых Chevrolet 60-х продали по цене нового Bugatti Chiron (фото)

Редчайший спорткар Chevrolet Corvette L88 оснащали огромным 7,0-литровым V8 мощностью около 550-560 л. с. Это был один из самых быстрых автомобилей своего времени.

В США на аукционе Mecum продали два Chevrolet Corvette Stingray 60-х годов. За пару редких спорткаров выручили 2,585 миллиона долларов — как за новый Bugatti Chiron в стандартной комплектации. Их подробности раскрыли на сайте аукциона.

Первый Chevrolet Corvette L88 1967 года Фото: Mecum Кабриолет оснащен съемной жесткой крышей Фото: Mecum

Дело в том, что с молотка ушли редчайшие Chevrolet Corvette L88. Всего в 1967-1969 годах выпустили только 216 таких авто, причем продали первый и последний автомобили в серии. Отчасти этим и обусловлена их высокая цена.

Последний Chevrolet Corvette L88 1969 года Фото: Mecum Купе относится к третьему поколению Corvette Фото: Mecum

Спорткар Chevrolet Corvette L88 был серийным вариантом гоночного автомобиля. Его оснастили огромным 7,0-литровым V8, который на бумаге развивал 430 л. с., а в реальности – около 550-560 л. с. Мощность занизили, чтобы удешевить страховку на авто.

Chevrolet Corvette L88 был одним из самых быстрых авто своего времени и мог бросить вызов Ferrari и Lamborghini. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5 с и развить 275 км/ч. Кроме того, автомобилю усилили КПП, установили самоблокирующийся дифференциал, улучшенные подвеску и тормоза.

Автомобили оснащены сверхмощным 7,0-литровым V8 Фото: Mecum

Первый Chevrolet Corvette L88 1967 года – кабриолет второго поколения со съемной крышей. Последним же является купе Corvette третьего поколения. Оба авто отреставрированы до оригинального состояния.

К слову, на этом же аукционе за $1,87 года продали инновационный Tucker 1948 года с дисковыми тормозами и адаптивной оптикой.

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