Несбывшийся конкурент "Нивы": опубликованы изображения секретного внедорожника Volvo 70-х
Недорогой внедорожник Volvo разрабатывали для развивающихся стран. Компактная модель выполнена в фирменном угловатом стиле шведской марки.
В Volvo работали над внедорожными моделями задолго до появления в 2003 году первого кроссовера XC90. Шведский производитель проектировал авто повышенной проходимости еще в 70-х. Теперь на сайте Volvo решили рассекретить изображения модели.
Компактный внедорожник Volvo создавали для развивающихся стран. Недорогая трехдверная модель должна была стать более качественным скандинавским аналогом "Нивы", однако по неизвестным причинам так и не стала серийной.
Дизайн Volvo разработал Гуннар Фальк. Он выполнен в традиционном угловатом стиле шведской марки тех лет. У авто длинный капот, короткие свесы кузова и оригинальные разделенные боковые стекла. Сохранена и фирменная перечеркнутая решетка радиатора.
Также обращают на себя внимание очень большой клиренс, внедорожные шины и защитный пластиковый обвес в нижней части кузова. К двери багажника крепится запасное колесо.
Характеристики Volvo не раскрыли. Очевидно полноприводной внедорожник планировали комплектовать бензиновыми двигателями, ведь дизельные Volvo стали популярными только в 80-х.
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