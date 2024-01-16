Red Bull готовит сверхмощный суперкар: изображения и подробности

Первый серийный Red Bull будет сверхлегким трековым суперкаром мощностью 1250 сил. В авто применят технологии из "Формулы-1".

Red Bull расширяет свое автомобильное подразделение — оно будет создавать не только гоночные болиды, но и серийные машины. Первенец RB17 дебютирует уже в 2024 году – об этом заявил руководитель гоночной команды Red Bull Кристиан Хорнер в интервью телеканалу Sky Sports.

Новый Red Bull RB17 приурочат к 20-летию команды "Формулы-1". Трековый суперкар создают под руководством знаменитого конструктора Эдриана Ньюи, который разрабатывает гоночные болиды Red Bull.

Выпустят только 50 Red Bull RB17 Фото: Autocar

Суперкар Red Bull RB17 будет развивать концепцию модели Aston Martin Valkyrie, которую также спроектировал Эдриан Ньюи. Он будет предназначен исключительно для использования на гоночных трассах.

Изюминкой Red Bull RB17 станет инновационная аэродинамика с технологией граунд-эффекта, позволяющей буквально присасывать авто к дороге. Это даст возможность обеспечить надлежащую прижимную силу без антикрыла.

В основе Red Bull RB17 будет лежать карбоновый монокок, что позволит снизить массу авто примерно до 900 кг. Суперкар получит 1250-сильную гибридную установку с турбированным V8 и технологией рекуперации энергии KERS из "Формулы-1".

Всего выпустят только 50 Red Bull RB17 стоимостью около $6 миллионов. Ежегодно планируют собирать по 15 машин.

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