Шведский Corvette: обнаружен очень редкий и малоизвестный спорткар Volvo 50-х (фото)

Выпущено лишь 68 кабриолетов Volvo Sport P1900 с пластиковым кузовом. Обтекаемый спорткар оснащен скромным 70-сильным двигателем.

В Бельгии выставили на продажу редчайший Volvo Sport P1900 1957 года. За спорткар планируют выручить свыше 120 000 долларов – как за самый дорогой вариант кроссовера Volvo XC90. О малоизвестной модели рассказали на сайте Car and Classic.

Авто создали под вдоновением от Chevrolet Corvette Фото: CarAndClassic

Кабриолет Volvo Sport P1900 стал первой попыткой шведской марки создать спортивное авто. Вдохновением для него стал Chevrolet Corvette первого поколения – президент Volvo Ассар Габриэльсон увидел американский спорткар и решил создать его аналог.

Как и Corvette, Volvo P1900 получил стеклопластиковый кузов, причем создала его американская фирма Glasspar. Кузова строили в США и переправляли морем на сборочное предприятие в Швецию.

Кабриолет оснащен 70-сильным мотором Фото: CarAndClassic

Впрочем, по характеристикам авто проигрывало Corvette. Компактный двухместный кабриолет Volvo Sport P1900 оснастили скромным 1,4-литровым двигателем на 70 л. с., ведь у шведского производителя попросту не было более мощных моторов на тот момент. Максимальная скорость составила всего 153 км/ч.

Слабые характеристики, высокая цена и ненадежность авто привели к тому, что Volvo P1900 не пользовался спросом. Выпустили всего 68 авто, и сейчас они ценятся коллекционерами.

Выпущено лишь 68 Volvo Sport P1900 Фото: CarAndClassic

Гораздо успешнее оказался преемник P1900 – элегантное купе Volvo P1800. Авто получилось быстрее и гораздо надежнее. К слову, недавно на продажу выставили Volvo P1800 короля Швеции.

Также Фокус рассказывал про несбывшегося конкурента "Нивы" от Volvo.