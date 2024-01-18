Особняк на колесах: в США создали роскошный автодом за $1,6 миллиона (видео)

Интерьер Newmar King Aire отделан дорогой кожей, деревом и даже мрамором. Внутри обустроены спальня, кухня и гостиная.

Американский производитель домов на колесах Newmar презентовал свою новую флагманскую модель King Aire. Она стоит 1 615 360 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Newmar.

Душевая кабина отделана плиткой

Новый Newmar King Aire, по сути, является, полноценным автобусом, построенным на шасси грузовика. Для увеличения внутреннего пространства по бокам выдвигаются секции.

Интерьер Newmar King Aire получился очень роскошным. Внутри установлены мягкие кожаные диваны и кресла, а шкафы выполнены из массива клена. Душевая кабина отделана дорогой плиткой, а обеденный стол выполнен из мрамора.

Кресла и диваны обшиты дорогой кожей Внутри установлен огромный холодильник На кухне предусмотрен винный шкаф В спальне расположена широкая кровать

В спальне установлена широкая кровать, а на кухне предусмотрены огромный холодильник, раковина, плита, микроволновая печь и даже охлаждаемый винный шкаф.

Естественно, установлены большой телевизор и мощная аудиосистема. Электрооборудование питается от дополнительных аккумуляторов и солнечных батарей на крыше.

Кроме того, автодом Newmar King Aire получил современные системы безопасности – адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков и контроль усталости водителя.

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