Электрический флагман: раскрыты подробности нового конкурента Tesla Model X от Jeep (фото)

Новый Jeep Wagoneer S — большой премиальный электрокроссовер с тремя рядами сидений. Его 600-сильная установка позволит стартовать до 100 км/ч за 3,5 с.

Появилась информация про новый Jeep Wagoneer S. Роскошный электрокроссовер для семьи выйдет на рынок осенью нынешнего года. Об этом сообщается на официальном сайте концерна Stellantis.

Jeep Wagoneer S станет флагманским электрокаром марки Фото: Stellantis

Электромобиль Jeep Wagoneer S будет продаваться не только в Северной Америке, но и в Европе, и на других рынках. Кроссовер станет флагманом в новой электрической линейке марки и бросит вызов Tesla Model X.

В отличие от компактного Jeep Avenger, который может быть электрокаром или гибридом, Wagoneer S будет исключительно электрическим. Его построят на новой платформе STLA Large концерна Stellantis.

Электрокар получит 600-сильную установку Фото: Jeep

Для Jeep Wagoneer S готовят полноприводную силовую установку мощностью около 600 сил, позволяющую разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с. Запас хода электромобиля составит примерно 640 км.

Обтекаемый электрокроссовер Jeep Wagoneer S получит решетку радиатора с подсветкой. В салоне пятиметрового авто установят три ряда сидений. Поскольку модель флагманская, то стоит ожидать дорогую отделку и богатую комплектацию.

Запас хода электрокроссовера составит около 640 км Фото: Stellantis

Ранее стало известно, что вслед за Jeep Wagoneer S последует модель Recon. Она нацелена на бездорожье и станет электрической альтернативой Wrangler.

Также Фокус сообщал, что в Stellantis готовят компактный спортивный электрокроссовер.