Chery выпустили премиальный электрокроссовер с запасом хода 760 км (фото)
Новый Exeed Exlantix ET — большой пятиместный электрокроссовер премиум-класса. Модель предложат в версиях мощностью от 252 до 562 л. с.
Chery расширяют премиальную электрическую линейку Exeed Exlantix. К седану ES присоединился кроссовер ET. Его производство уже началось в Китае и вскоре он выйдет на рынок. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Продажи Exeed Exlantix ET на родине начнутся в первом квартале. До конца года планируют наладить экспорт модели.
Новый Exeed Exlantix ET – флагманский электрокроссовер от Chery. Кроссовер станет более доступным (примерно от $35 000) аналогом BMW iX. Автомобиль достаточно большой, но при этом пятиместный – третьего ряда у него нет.
Размеры Exeed Exlantix ET 2024:
- длина – 4955 мм;
- ширина – 1975 мм;
- высота – 1698 мм;
- колесная база – 3000 мм.
У кроссовера обтекаемый дизайн с тоненькой диодной оптикой. В салоне установлены приплюснутый руль, тоненький виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. Комплектация включает пневмоподвеску и систему полуавтономного вождения.
Новый Chery Exeed Exlantix ET получит 800-вольтные силовые установки с быстрой зарядкой. Его предложат в четырех разных модификациях:
- задний привод, 252 л. с., батарея на 66 кВт∙ч, запас хода 550 км;
- задний привод, 252 л. с., батарея на 80 кВт∙ч, запас хода 650 км;
- задний привод, 313 л. с., батарея на 98 кВт∙ч, запас хода 760 км;
- полный привод, 562 л. с., батарея на 98 кВт∙ч, запас хода 655 км.
Ранее Фокус рассказывал, что в Европе появится недорогой кроссовер от Chery.
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