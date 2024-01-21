Их выпустили всего 428: в Киеве заметил редчайший 500-сильный седан BMW 2000-х (фото)

BMW Alpina B5 — очень редкая заряженная версия седана 5 Series. Автомобиль с 500-сильным компрессорным V8 способен развить 315 км/ч.

В Киеве сфотографировали очень редкий BMW Alpina B5 2006 года. Заряженный седан является большой редкостью. Снимки авто появились на странице chpsh.carspotting в Instagram.

Седан оснащен 500-сильным компрессорным V8 Фото: chpsh.carspotting

Всего выпущено лишь 428 BMW Alpina B5 в кузове E60, так что это раритет не только в нашей стране. В Украине же таких седанов один или два.

За основу взят BMW 5 Series E60. Его 4,4-литровый V8 дополнен механическим компрессором, что подняло его мощность до 500 л. с. То есть, по характеристикам седан сопоставим с BMW M5 тех лет.

Седан получил обвес и спойлер Фото: chpsh.carspotting

С 6-ступенчатым автоматом BMW Alpina B5 способен разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с. Максимальная скорость составляет 315 км/ч. Кроме того, доработана ходовая авто и установлены увеличенные тормоза.

Alpina B5 может развить 315 км/ч Фото: chpsh.carspotting

От стандартного седана BMW 5 Series E60 вариант Alpina B5 отличается измененным передним бампером, обвесом и задним спойлером. Появились традиционные 20-дюймовые диски Alpina, а боковины украшает фирменная графика. В салоне улучшена отделка и установлены спортивные сиденья.

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