Заброшенное сокровище: редчайший Ford Mustang за $150 000 простоял 40 лет в гараже (видео)

Shelby GT500 — редкая заряженная версия Ford Mustang 1968 года. Спортивное купе оснащено огромным 7,0-литровым V8 мощностью 355 сил.

В США обнаружили настоящий заброшенный раритет – Ford Mustang Shelby GT500 1968 года. Лимитированный спорткар не выезжал на дороги 40 лет. Находке посвятили видео на Youtube-канале Backyard Barn Finds.

Салон автомобиля неплохо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Этот Ford Mustang Shelby GT500 поставили в гараж в 1984 году. Спорткар весьма неплохо сохранился – у него родная краска и очень мало ржавчины на кузове. Салон в очень хорошем состоянии, а вот двигатель требует ремонта, хоть и заводится.

Под капотом установлен огромный 7,0-литровый V8 Фото: скриншот / YouTube

Сейчас Ford Mustang Shelby GT500 планируют продать за 150 000 долларов. Реставрировать его будет уже новый владелец.

Столь высокая цена обусловлена тем, что заряженные Ford Mustang от Кэрролла Шелби очень ценятся коллекционерами. К тому же, они редкие: к примеру, Shelby GT500 1968 года выпустили только 1542. Неудивительно, что в хорошем состоянии такое купе может стоить и 200 000 долларов.

Ford Mustang Shelby GT500 первого поколения оснащен 7,0-литровым V8 мощностью 355 л. с., а в паре с ним работает 3-ступенчатый автомат. Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость составляет 209 км/ч. Кроме того, доработаны ходовая и тормоза купе.

К слову, недавно именно такой классический Ford Mustang Shelby GT500 60-х вернули в производство.

Также Фокус рассказывал, что более ранний Ford Mustang Shelby GT350 ушел с молотка за $550 000.