В Китае выпустят мощный и недорогой электропикап с богатым оснащением (фото)
Электромобиль JAC T9 Hunter оснастят 313-сильной установкой и полным приводом. Запас хода пикапа составит около 500 км.
Бюджетный рамный пикап JAC T9 получит электрическую версию Hunter. Она дебютирует в апреле на автосалоне в Пекине, а пока в интернет попали первые ее фото. Их опубликовали на сайте Autohome.
Новый JAC T9 Hunter EV отличается от бензиновой версии заглушкой на месте решетки радиатора. У него тоненькие диодные фары и рельефные боковины. Четырехдверная модель обладает грузовой платформой длиной 1,81 м.
Размеры JAC T9 Hunter EV:
- длина – 5620 мм;
- ширина – 1965 мм;
- высота – 1920 мм.
В салоне установлены виртуальная панель приборов и 10,4-дюймовый портретный тачскрин. Китайский пикап JAC Hunter EV будет богато оснащен – предусмотрены 18-дюймовые диски, климат-контроль, электропривод сидений, навигация с голосовым управлением и беспроводная зарядка для смартфонов.
Электромобиль JAC T9 Hunter EV получит полный привод и два мотора с суммарной отдачей в 313 л. с. и 518 Н∙м. Аккумуляторная батарея емкостью 88 кВт∙ч позволит проехать около 500 км без подзарядки.
Ранее Фокус сообщал, что JAC выпустил первый в мире электромобиль с инновационной натриевой батареей.
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