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Электрокары — в лидерах: названы самые популярные б/у авто из США в Украине (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: topgir.com.ua | Украинцы в 2023 году ввезли 28,6 тыс. авто из США

Подержанные авто из США занимают 13,3% вторичного рынка в Украине. Самыми популярными моделями являются электромобили Tesla.

За 2023 год первую регистрацию в Украине прошли 214,4 тыс. авто с пробегом и 28,6 тыс. из них были привезены из США. Такую статистику приводит ассоциация "Укравтопром".

Самое популярное авто из США в Украине — Tesla Model 3
Фото: Tesla

Доля б/у авто из США на вторичном рынке составляет 13,3%. Спрос на них за последние годы упал, так как во время войны затруднена логистика — машины приходится ввозить через порты Румынии, Польши или стран Балтии, а оттуда уже транспортировать в Украину. Впрочем, во втором полугодии все же отмечается увеличение импорта подержанных машин из-за океана.

Больше всего (47%) авто из США – бензиновые, а треть — электромобили. Доля дизельных и гибридных машин одинаковая — по 7%. Еще 6% — это автомобили с ГБО.

Вместе с тем, самые популярные модели авто из США в Украине — электрокары Tesla. Лидируют седан Tesla Model 3 и кроссовер Model Y.

Tesla Model Y — вторая по пулярности модель авто из Америки
Фото: Tesla

ТОП-5 самых популярных б/у авто из США в Украине за 2023 год:

  1. Tesla Model 3 – 3187 шт.
  2. Tesla Model Y – 1807 шт.
  3. Ford Escape – 1729 шт.
  4. Jeep Cherokee – 1614 шт.
  5. Volkswagen Passat – 1573 шт.

Ранее Фокус рассказывал, что б/у авто в Украине ощутимо подорожали за 2023 год.

Также мы писали, что в нашей стране вырос спрос на автомобили из Китая.