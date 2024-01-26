Роскошное американское авто 70-х почти 40 лет простояло заброшенным в гараже (фото)

Buick Electra — роскошный 5,8-метровый седан с огромным 7,5-литровым V8 под капотом. Модель 1973 года оснащена кондиционером, круиз-контролем и автоматической КПП.

В США обнаружен заброшенный Buick Electra 1973 года. Полноразмерный седан премиум-класса простоял в гараже 39 лет. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Этот Buick Electra 225 поставили в гараж в 1985 году и с тех пор он не выезжал на дороги. До этого автомобиль эксплуатировался мало, поэтому его пробег составляет всего 40 тыс. км.

Роскошный седан неплохо сохранился Фото: autoevolution.com

Роскошный седан довольно неплохо сохранился. Его кузов не ржавый и хромированные детали хорошо выглядят. Салон Buick Electra 225 в лучшем состоянии, чем кузов – родная отделка не потрескалась и только требует чистки. Двигатель заводится, но автомобилю нужно заменить бензобак.

Салон отделан кожей и деревом Фото: autoevolution.com

Buick Electra – большая премиальная модель, выпускавшаяся с 1959 по 1990 годы. Конкретно этот 5,8-метровый седан относится к четвертому поколению, которое производили в 1971-1976 годах.

Buick Electra 225 весьма богато оснащен для своего времени – есть центральный замок, кондиционер, магнитола и круиз-контроль. В отделке использованы кожа и дерево.

Под капотом установлен 7,5-литровый V8 Фото: autoevolution.com

Под капотом установлен огромный 7,5-литровый V8. Жесткие эко-нормы 1973 года заставили снизить его мощность, но она все равно немалая – 250 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 10,1 с, а максимальная скорость составляет 195 км/ч.

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