Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Роскошное американское авто 70-х почти 40 лет простояло заброшенным в гараже (фото)

Buick Electra 1973, Buick Electra, Buick Electra 225, заброшенные авто
Фото: autoevolution.com | Buick Electra 225 не ездил с 1985 года

Buick Electra — роскошный 5,8-метровый седан с огромным 7,5-литровым V8 под капотом. Модель 1973 года оснащена кондиционером, круиз-контролем и автоматической КПП.

Related video

В США обнаружен заброшенный Buick Electra 1973 года. Полноразмерный седан премиум-класса простоял в гараже 39 лет. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Этот Buick Electra 225 поставили в гараж в 1985 году и с тех пор он не выезжал на дороги. До этого автомобиль эксплуатировался мало, поэтому его пробег составляет всего 40 тыс. км.

Buick Electra 225, Buick Electra 1973, Buick Electra, заброшенные авто Fullscreen
Роскошный седан неплохо сохранился
Фото: autoevolution.com

Роскошный седан довольно неплохо сохранился. Его кузов не ржавый и хромированные детали хорошо выглядят. Салон Buick Electra 225 в лучшем состоянии, чем кузов – родная отделка не потрескалась и только требует чистки. Двигатель заводится, но автомобилю нужно заменить бензобак.

салон Buick Electra 1973, Buick Electra 225, Buick Electra, заброшенные авто Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом
Фото: autoevolution.com

Buick Electra – большая премиальная модель, выпускавшаяся с 1959 по 1990 годы. Конкретно этот 5,8-метровый седан относится к четвертому поколению, которое производили в 1971-1976 годах.

Важно
Их выпустили всего 5: обнаружен уникальный гибрид спортивного Audi и Range Rover (фото)
Их выпустили всего 5: обнаружен уникальный гибрид спортивного Audi и Range Rover (фото)

Buick Electra 225 весьма богато оснащен для своего времени – есть центральный замок, кондиционер, магнитола и круиз-контроль. В отделке использованы кожа и дерево.

двигатель Buick Electra 1973, Buick Electra 225, Buick Electra, заброшенные авто Fullscreen
Под капотом установлен 7,5-литровый V8
Фото: autoevolution.com

Под капотом установлен огромный 7,5-литровый V8. Жесткие эко-нормы 1973 года заставили снизить его мощность, но она все равно немалая – 250 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 10,1 с, а максимальная скорость составляет 195 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал про раритетный Ford Mustang за $150 000, простоявший 40 лет заброшенным.

Также мы писали, что роскошный Mercedes 50-х завелся после 10 лет простоя в подвале.