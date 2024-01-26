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Авто

Розкішне американське авто 70-х майже 40 років простояло покинутим у гаражі (фото)

Buick Electra 1973, Buick Electra, Buick Electra 225, покинуті авто
Фото: autoevolution.com | Buick Electra 225 не їздив з 1985 року

Buick Electra — розкішний 5,8-метровий седан із величезним 7,5-літровим V8 під капотом. Модель 1973 року оснащена кондиціонером, круїз-контролем і автоматичною КПП.

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У США виявлено покинутий Buick Electra 1973 року. Повнорозмірний седан преміум-класу простояв у гаражі 39 років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Цей Buick Electra 225 поставили в гараж у 1985 році і відтоді він не виїжджав на дороги. До цього автомобіль експлуатували мало, тому його пробіг становить лише 40 тис. км.

Buick Electra 225, Buick Electra 1973, Buick Electra, покинуті авто Fullscreen
Розкішний седан непогано зберігся
Фото: autoevolution.com

Розкішний седан доволі непогано зберігся. Його кузов не іржавий і хромовані деталі мають гарний вигляд. Салон Buick Electra 225 у кращому стані, ніж кузов — рідне оздоблення не потріскалося і лише потребує чищення. Двигун заводиться, але автомобілю потрібно замінити бензобак.

салон Buick Electra 1973, Buick Electra 225, Buick Electra, покинуті авто Fullscreen
Салон оздоблений шкірою і деревом
Фото: autoevolution.com

Buick Electra — велика преміальна модель, яку випускали з 1959 по 1990 роки. Саме цей 5,8-метровий седан належить до четвертого покоління, яке виробляли в 1971-1976 роках.

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Buick Electra 225 вельми багато оснащений для свого часу — є центральний замок, кондиціонер, магнітола і круїз-контроль. В оздобленні використані шкіра і дерево.

двигун Buick Electra 1973, Buick Electra 225, Buick Electra, покинуті авто Fullscreen
Під капотом встановлено 7,5-літровий V8
Фото: autoevolution.com

Під капотом встановлено величезний 7,5-літровий V8. Жорсткі еко-норми 1973 року змусили знизити його потужність, але вона все одно чимала — 250 к. с. З 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 10,1 с, а максимальна швидкість становить 195 км/год.

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