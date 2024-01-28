Настоящий эксклюзив: в Украине обнаружили редчайший внедорожник Lamborghini 80-х (фото)
Выпущено лишь 328 рамных внедорожников Lamborghini LM002. Автомобиль оснащен мощным двигателем V12 от знаменитого суперкара Countach.
В Киеве сфотографировали очень редкий Lamborghini LM002. В Украине зарегистрировано лишь два таких внедорожника. Снимки авто появились на странице supercars_ua в Instagram.
Внедорожник Lamborghini LM002 – предок кроссовера Urus. Модель является раритетом не только в нашей стране, ведь всего с 1986 по 1993 год выпущено только 328 таких авто. Сейчас их цена стартует с 300 000 евро.
Нетипичная для Lamborghini модель изначально создавалась для американской армии, но проиграла тендер внедорожнику HMMWV. Позже небольшие партии машин приобрели армии Ливии и Саудовской Аравии.
Рамный внедорожник Lamborghini LM002 весит 2,7 тонны. Под капотом стандартной модели установлен 5,2-литровый 450-сильный V12 от культового суперкара Lamborghini Countach.
С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 7,7 с, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. Полный привод дополнен понижающей передачей и блокировки дифференциалов.
Впрочем, не исключено, что конкретно этот внедорожник относится к еще более редкой лимитированной серией Lamborghini LM Americana. Всего выпущено только несколько таких авто с более мощным 5,8-литровым мотором на 495 сил.
Кстати, недавно в Украине появился новый кроссовер Lamborghini Urus с ярким тюнингом.
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