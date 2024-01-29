Новый Ford Mustang 2024 подорожал в 5 раз за 15 минут (фото)

Ford Mustang Dark Horse — заряженная версия купе с 500-сильным V8. Спорткару доработали ходовую, улучшили аэродинамику и установили увеличенные тормоза.

В США на аукционе Barrett-Jackson продали Ford Mustang 2024 модельного года в заряженном исполнении Dark Horse. За него отдали 300 000 долларов. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

Dark Horse — заряженный 500-сильный вариант Ford Mustang Фото: Ford

Новый Ford Mustang Dark Horse стоит от 59 485 долларов, то есть за 15 минут торгов он подорожал в 5 раз. Дело в том, что с молотка ушел самый первый выпущенный экземпляр модели. Вырученные средства отправят на благотворительность — в фонд борьбы с детским диабетом.

Ford Mustang Dark Horse – спортивная версия купе с 5,0-литровым V8 мощностью 500 л. с. Первый экземпляр модели получил 6-ступенчатой механической КПП, но купе также предложено и с 10-ступенчатым автоматом.

В салоне установлены спортивные кресла Recaro Фото: Barrett-Jackson На аукционе продали купе с 6-ступенчатой механической КПП Фото: Barrett-Jackson

Инженеры Ford улучшили охлаждение двигателя и трансмиссии, а также установили спортивный выхлоп и самоблокирующийся дифференциал. Также предусмотрены адаптивные амортизаторы и увеличенные тормоза Brembo.

От стандартного Ford Mustang 2024 вариант Dark Horse визуально отличается обвесом, задним антикрылом и 19-дюймовыми дисками. Кроме того, фары тонированы, а на кузове появился черный декор. В салоне установлены спортивный руль и сиденья Recaro.

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