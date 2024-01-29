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Авто

Новый Ford Mustang 2024 подорожал в 5 раз за 15 минут (фото)

Ford Mustang Dark Horse, Ford Mustang, новый Ford Mustang, Ford Mustang 2024
Фото: Ford | Первый серийный Ford Mustang Dark Horse продали за $300 000

Ford Mustang Dark Horse — заряженная версия купе с 500-сильным V8. Спорткару доработали ходовую, улучшили аэродинамику и установили увеличенные тормоза.

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В США на аукционе Barrett-Jackson продали Ford Mustang 2024 модельного года в заряженном исполнении Dark Horse. За него отдали 300 000 долларов. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

Ford Mustang 2024, Ford Mustang Dark Horse, Ford Mustang, новый Ford Mustang, Fullscreen
Dark Horse — заряженный 500-сильный вариант Ford Mustang
Фото: Ford

Новый Ford Mustang Dark Horse стоит от 59 485 долларов, то есть за 15 минут торгов он подорожал в 5 раз. Дело в том, что с молотка ушел самый первый выпущенный экземпляр модели. Вырученные средства отправят на благотворительность — в фонд борьбы с детским диабетом.

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Ford Mustang Dark Horse – спортивная версия купе с 5,0-литровым V8 мощностью 500 л. с. Первый экземпляр модели получил 6-ступенчатой механической КПП, но купе также предложено и с 10-ступенчатым автоматом.

Ford Mustang Dark Horse, Ford Mustang, новый Ford Mustang, Ford Mustang 2024 Fullscreen
В салоне установлены спортивные кресла Recaro
Фото: Barrett-Jackson
Ford Mustang Dark Horse, Ford Mustang, новый Ford Mustang, Ford Mustang 2024 Fullscreen
На аукционе продали купе с 6-ступенчатой механической КПП
Фото: Barrett-Jackson

Инженеры Ford улучшили охлаждение двигателя и трансмиссии, а также установили спортивный выхлоп и самоблокирующийся дифференциал. Также предусмотрены адаптивные амортизаторы и увеличенные тормоза Brembo.

От стандартного Ford Mustang 2024 вариант Dark Horse визуально отличается обвесом, задним антикрылом и 19-дюймовыми дисками. Кроме того, фары тонированы, а на кузове появился черный декор. В салоне установлены спортивный руль и сиденья Recaro.

Ранее Фокус рассказывал, что старый 26-летний Subaru продали на аукционе за $135 000.

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