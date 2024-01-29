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Новий Ford Mustang 2024 подорожчав у 5 разів за 15 хвилин (фото)

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Фото: Ford | Перший серійний Ford Mustang Dark Horse продали за $300 000

Ford Mustang Dark Horse — заряджена версія купе з 500-сильним V8. Спорткару допрацювали ходову, поліпшили аеродинаміку і встановили збільшені гальма.

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У США на аукціоні Barrett-Jackson продали Ford Mustang 2024 модельного року в зарядженому виконанні Dark Horse. За нього віддали 300 000 доларів. Про це повідомляє сайт аукціонного дому.

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Dark Horse — заряджений 500-сильний варіант Ford Mustang
Фото: Ford

Новий Ford Mustang Dark Horse коштує від 59 485 доларів, тобто за 15 хвилин торгів він подорожчав у 5 разів. Річ у тім, що з молотка пішов найперший випущений екземпляр моделі. Виручені кошти відправлять на благодійність — у фонд боротьби з дитячим діабетом.

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Ford Mustang Dark Horse — спортивна версія купе з 5,0-літровим V8 потужністю 500 к. с. Перший екземпляр моделі отримав 6-ступінчасту механічну КПП, але купе також запропоновано і з 10-ступінчастим автоматом.

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У салоні встановлено спортивні крісла Recaro
Фото: Barrett-Jackson
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На аукціоні продали купе з 6-ступінчастою механічною КПП
Фото: Barrett-Jackson

Інженери Ford поліпшили охолодження двигуна і трансмісії, а також встановили спортивний вихлоп і диференціал, що самоблокується. Також передбачені адаптивні амортизатори та збільшені гальма Brembo.

Від стандартного Ford Mustang 2024 варіант Dark Horse візуально відрізняється обвісом, заднім антикрилом і 19-дюймовими дисками. Крім того, фари тоновані, а на кузові з'явився чорний декор. У салоні встановлено спортивне кермо і сидіння Recaro.

Раніше Фокус розповідав, що старий 26-річний Subaru продали на аукціоні за $135 000.

Також ми писали, що з молотка пішов дуже рідкісний спорткар BMW 70-х.