Экономичные и комфортабельные: названы лучшие гибриды 2024 года (фото)
В рейтинг лучших гибридов попали седаны, хэтчбеки и купе. Среди них есть как доступные модели, так и роскошные авто премиум-класса.
В последние годы в мире растут продажи электромобилей, но и гибриды остаются очень популярными. Они, как правило, дешевле электрокаров и очень экономичные. Американский сайт Autoblog выбрал лучшие гибриды 2024 года.
Следует отметить, что в этот рейтинг попали только легковые гибриды – седаны, хэтчбеки и купе. Бензоэлектрические кроссоверы эксперты Autoblog не рассматривали. Машины поделили на три ценовых категории.
Лучшие доступные гибриды
Hyundai Elantra Hybrid
Седан Hyundai Elantra прошел обновление и сохранил 141-сильную гибридную версию. Она расходует в среднем 4,4 л на 100 км и оснащена не вариатором, а 6-ступенчатым автоматом. У авто вместительный 475-литровый багажник.
Плюсы:
- невысокая цена;
- просторные салон и багажник.
Минусы:
- противоречивый дизайн.
Toyota Corolla
Гибрид Toyota Corolla недорогой и надежный. В среднем 136-сильный седан расходует всего 4,1 л/100 км. Объем багажника седана – 471 л.
Плюсы:
- невысокая цена;
Минусы:
- шумная силовая установка;
- качество отделки.
Toyota Prius
Новая Toyota Prius привлекает ярким дизайном и стала мощнее – полноприводную версию оснастили 196-сильной установкой. В среднем она расходует 4,1-4,8 л на 100 км.
Плюсы:
- стильный дизайн;
- мощные силовые установки.
- наличие полноприводной версии.
Минусы:
- мало места сзади.
Лучшие гибриды среднего класса
Honda Accord Hybrid
Новая Honda Accord отличается хорошей управляемостью и просторным продуманным салоном. Ее гибридная установка мощная (204 л. с.) и расходует 4,9 л/100 км в стандартной версии и 5,3 л/100 км –в Sport.
Плюсы:
- просторный салон;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- повышенный расход топлива в версии Sport.
Hyundai Sonata Hybrid
Обновленный седан Hyundai Sonata отличается авангардным дизайном и получил современную мультимедийную систему. 195-сильная гибридная установка расходует 4,5-5 л на 100 км.
Плюсы:
- современная мультимедийная система;
- хорошо настроенная гибридная установка.
Минусы:
- дизайн не для всех.
Toyota Camry Hybrid
Toyota Camry комфортабельная и просторная, а также может быть богато оснащена. Расход топлива составляет 4,5 л/100 км. Мультимедиа у авто не самая современная, но это исправят в новом поколении Camry, которое вскоре выйдет на рынок.
Плюсы:
- комфортабельная езда;
- богатое оснащение.
Минусы:
- устаревшая мультимедийная система.
- шумная гибридная установка.
Лучшие гибриды премиум-класса
Lexus ES 300h
Роскошный собрат Toyota Camry очень мягкий и расходует всего 5,3 л/100 км. У него качественный салон и богатая комплектация.
Плюсы:
- качественный салон;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- устаревшая мультимедийная система.
- шумная гибридная установка.
Lexus LC 500h
Lexus LC 500h – спортивный 359-сильный гибрид с броским дизайном. Он разгоняется до 100 км/ч за 5 с и при этом расходует 6,4 л на 100 км.
Плюсы:
- стильный дизайн;
- качественный интерьер;
- мощная и экономичная установка.
Минусы:
- тесный задний ряд.
Lexus LS 500h
Гибрид Lexus LS не самый экономичный (8,4 л на 100 км), однако тихий и комфортабельный. Его роскошный салон очень качественно собран.
Плюсы:
- высокое качество отделки;
- комфортабельный и неплохой в управлении.
Минусы:
- устаревшая мультимедийная система.
Ранее Фокус рассказывал про лучшие семейные универсалы 2024 года.
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