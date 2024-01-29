Экономичные и комфортабельные: названы лучшие гибриды 2024 года (фото)

В рейтинг лучших гибридов попали седаны, хэтчбеки и купе. Среди них есть как доступные модели, так и роскошные авто премиум-класса.

Related video

В последние годы в мире растут продажи электромобилей, но и гибриды остаются очень популярными. Они, как правило, дешевле электрокаров и очень экономичные. Американский сайт Autoblog выбрал лучшие гибриды 2024 года.

Следует отметить, что в этот рейтинг попали только легковые гибриды – седаны, хэтчбеки и купе. Бензоэлектрические кроссоверы эксперты Autoblog не рассматривали. Машины поделили на три ценовых категории.

Лучшие доступные гибриды

Hyundai Elantra Hybrid

Hyundai Elantra Hybrid Фото: Hyundai

Седан Hyundai Elantra прошел обновление и сохранил 141-сильную гибридную версию. Она расходует в среднем 4,4 л на 100 км и оснащена не вариатором, а 6-ступенчатым автоматом. У авто вместительный 475-литровый багажник.

Плюсы:

невысокая цена;

просторные салон и багажник.

Минусы:

противоречивый дизайн.

Важно

В Украине резко выросли продажи гибридов: самые популярные модели (фото)

Toyota Corolla

Toyota Corolla Фото: Toyota

Гибрид Toyota Corolla недорогой и надежный. В среднем 136-сильный седан расходует всего 4,1 л/100 км. Объем багажника седана – 471 л.

Плюсы:

невысокая цена;

Минусы:

шумная силовая установка;

качество отделки.

Toyota Prius

Toyota Prius Фото: Toyota

Новая Toyota Prius привлекает ярким дизайном и стала мощнее – полноприводную версию оснастили 196-сильной установкой. В среднем она расходует 4,1-4,8 л на 100 км.

Плюсы:

стильный дизайн;

мощные силовые установки.

наличие полноприводной версии.

Минусы:

мало места сзади.

Лучшие гибриды среднего класса

Honda Accord Hybrid

Honda Accord Hybrid Фото: Honda

Новая Honda Accord отличается хорошей управляемостью и просторным продуманным салоном. Ее гибридная установка мощная (204 л. с.) и расходует 4,9 л/100 км в стандартной версии и 5,3 л/100 км –в Sport.

Плюсы:

просторный салон;

хорошая управляемость.

Минусы:

повышенный расход топлива в версии Sport.

Hyundai Sonata Hybrid

Hyundai Sonata Hybrid Фото: Hyundai

Обновленный седан Hyundai Sonata отличается авангардным дизайном и получил современную мультимедийную систему. 195-сильная гибридная установка расходует 4,5-5 л на 100 км.

Плюсы:

современная мультимедийная система;

хорошо настроенная гибридная установка.

Минусы:

дизайн не для всех.

Toyota Camry Hybrid

Toyota Camry Hybrid Фото: toyota.com.ua

Toyota Camry комфортабельная и просторная, а также может быть богато оснащена. Расход топлива составляет 4,5 л/100 км. Мультимедиа у авто не самая современная, но это исправят в новом поколении Camry, которое вскоре выйдет на рынок.

Плюсы:

комфортабельная езда;

богатое оснащение.

Минусы:

устаревшая мультимедийная система.

шумная гибридная установка.

Важно

Яркий дизайн и гибридная установка: представлена новая Toyota Camry 2024 (видео)

Лучшие гибриды премиум-класса

Lexus ES 300h

Lexus ES 300h Фото: Lexus

Роскошный собрат Toyota Camry очень мягкий и расходует всего 5,3 л/100 км. У него качественный салон и богатая комплектация.

Плюсы:

качественный салон;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

устаревшая мультимедийная система.

шумная гибридная установка.

Lexus LC 500h

Lexus LC 500h Фото: Lexus

Lexus LC 500h – спортивный 359-сильный гибрид с броским дизайном. Он разгоняется до 100 км/ч за 5 с и при этом расходует 6,4 л на 100 км.

Плюсы:

стильный дизайн;

качественный интерьер;

мощная и экономичная установка.

Минусы:

тесный задний ряд.

Lexus LS 500h

Lexus LS 500h Фото: Lexus

Гибрид Lexus LS не самый экономичный (8,4 л на 100 км), однако тихий и комфортабельный. Его роскошный салон очень качественно собран.

Плюсы:

высокое качество отделки;

комфортабельный и неплохой в управлении.

Минусы:

устаревшая мультимедийная система.

Ранее Фокус рассказывал про лучшие семейные универсалы 2024 года.

Также мы писали про лучшие компактные кроссоверы с пробегом.