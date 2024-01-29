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Авто

Экономичные и комфортабельные: названы лучшие гибриды 2024 года (фото)

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Фото: autoblog.com | В рейтинг попали седаны, хэтчбеки и купе

В рейтинг лучших гибридов попали седаны, хэтчбеки и купе. Среди них есть как доступные модели, так и роскошные авто премиум-класса.

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В последние годы в мире растут продажи электромобилей, но и гибриды остаются очень популярными. Они, как правило, дешевле электрокаров и очень экономичные. Американский сайт Autoblog выбрал лучшие гибриды 2024 года.

Следует отметить, что в этот рейтинг попали только легковые гибриды – седаны, хэтчбеки и купе. Бензоэлектрические кроссоверы эксперты Autoblog не рассматривали. Машины поделили на три ценовых категории.

Лучшие доступные гибриды

Hyundai Elantra Hybrid

Hyundai Elantra Hybrid, гибридные авто, гибриды 2024 года, лучшие гибриды 2024 года, лучшие гибриды Fullscreen
Hyundai Elantra Hybrid
Фото: Hyundai

Седан Hyundai Elantra прошел обновление и сохранил 141-сильную гибридную версию. Она расходует в среднем 4,4 л на 100 км и оснащена не вариатором, а 6-ступенчатым автоматом. У авто вместительный 475-литровый багажник.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • просторные салон и багажник.

Минусы:

  • противоречивый дизайн.
Важно
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Toyota Corolla

Toyota Corolla, гибридные авто, гибриды 2024 года, лучшие гибриды 2024 года, лучшие гибриды Fullscreen
Toyota Corolla
Фото: Toyota

Гибрид Toyota Corolla недорогой и надежный. В среднем 136-сильный седан расходует всего 4,1 л/100 км. Объем багажника седана – 471 л.

Плюсы:

  • невысокая цена;

Минусы:

  • шумная силовая установка;
  • качество отделки.

Toyota Prius

Toyota Prius, гибридные авто, гибриды 2024 года, лучшие гибриды 2024 года, лучшие гибриды Fullscreen
Toyota Prius
Фото: Toyota

Новая Toyota Prius привлекает ярким дизайном и стала мощнее – полноприводную версию оснастили 196-сильной установкой. В среднем она расходует 4,1-4,8 л на 100 км.

Плюсы:

  • стильный дизайн;
  • мощные силовые установки.
  • наличие полноприводной версии.

Минусы:

  • мало места сзади.

Лучшие гибриды среднего класса

Honda Accord Hybrid

Honda Accord Hybrid, гибридные авто, гибриды 2024 года, лучшие гибриды 2024 года, лучшие гибриды Fullscreen
Honda Accord Hybrid
Фото: Honda

Новая Honda Accord отличается хорошей управляемостью и просторным продуманным салоном. Ее гибридная установка мощная (204 л. с.) и расходует 4,9 л/100 км в стандартной версии и 5,3 л/100 км –в Sport.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • хорошая управляемость.

Минусы:

  • повышенный расход топлива в версии Sport.

Hyundai Sonata Hybrid

Hyundai Sonata Hybrid, гибридные авто, гибриды 2024 года, лучшие гибриды 2024 года, лучшие гибриды Fullscreen
Hyundai Sonata Hybrid
Фото: Hyundai

Обновленный седан Hyundai Sonata отличается авангардным дизайном и получил современную мультимедийную систему. 195-сильная гибридная установка расходует 4,5-5 л на 100 км.

Плюсы:

  • современная мультимедийная система;
  • хорошо настроенная гибридная установка.

Минусы:

  • дизайн не для всех.

Toyota Camry Hybrid

Toyota Camry Hybrid, гибридные авто, гибриды 2024 года, лучшие гибриды 2024 года, лучшие гибриды Fullscreen
Toyota Camry Hybrid
Фото: toyota.com.ua

Toyota Camry комфортабельная и просторная, а также может быть богато оснащена. Расход топлива составляет 4,5 л/100 км. Мультимедиа у авто не самая современная, но это исправят в новом поколении Camry, которое вскоре выйдет на рынок.

Плюсы:

  • комфортабельная езда;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • устаревшая мультимедийная система.
  • шумная гибридная установка.
Важно
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Лучшие гибриды премиум-класса

Lexus ES 300h

Lexus ES 300h, гибридные авто, гибриды 2024 года, лучшие гибриды 2024 года, лучшие гибриды Fullscreen
Lexus ES 300h
Фото: Lexus

Роскошный собрат Toyota Camry очень мягкий и расходует всего 5,3 л/100 км. У него качественный салон и богатая комплектация.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • устаревшая мультимедийная система.
  • шумная гибридная установка.

Lexus LC 500h

Lexus LC 500h, гибридные авто, гибриды 2024 года, лучшие гибриды 2024 года, лучшие гибриды Fullscreen
Lexus LC 500h
Фото: Lexus

Lexus LC 500h – спортивный 359-сильный гибрид с броским дизайном. Он разгоняется до 100 км/ч за 5 с и при этом расходует 6,4 л на 100 км.

Плюсы:

  • стильный дизайн;
  • качественный интерьер;
  • мощная и экономичная установка.

Минусы:

  • тесный задний ряд.

Lexus LS 500h

Lexus LS 500h Fullscreen
Lexus LS 500h
Фото: Lexus

Гибрид Lexus LS не самый экономичный (8,4 л на 100 км), однако тихий и комфортабельный. Его роскошный салон очень качественно собран.

Плюсы:

  • высокое качество отделки;
  • комфортабельный и неплохой в управлении.

Минусы:

  • устаревшая мультимедийная система.

Ранее Фокус рассказывал про лучшие семейные универсалы 2024 года.

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