Економічні та комфортабельні: названо найкращі гібриди 2024 року (фото)

До рейтингу найкращих гібридів потрапили седани, хетчбеки та купе. Серед них є як доступні моделі, так і розкішні авто преміум-класу.

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Останніми роками у світі зростають продажі електромобілів, але й гібриди залишаються дуже популярними. Вони, як правило, дешевші за електрокари і дуже економічні. Американський сайт Autoblog вибрав найкращі гібриди 2024 року.

Слід зазначити, що до цього рейтингу потрапили лише легкові гібриди — седани, хетчбеки та купе. Бензоелектричні кросовери експерти Autoblog не розглядали. Машини поділили на три цінові категорії.

Найкращі доступні гібриди

Hyundai Elantra Hybrid

Hyundai Elantra Hybrid Фото: Hyundai

Седан Hyundai Elantra пройшов оновлення і зберіг 141-сильну гібридну версію. Вона витрачає в середньому 4,4 л на 100 км і оснащена не варіатором, а 6-ступінчастим автоматом. У авто місткий 475-літровий багажник.

Плюси:

невисока ціна;

просторі салон і багажник.

Мінуси:

суперечливий дизайн.

Важливо

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Toyota Corolla

Toyota Corolla Фото: Toyota

Гібрид Toyota Corolla недорогий і надійний. У середньому 136-сильний седан витрачає лише 4,1 л/100 км. Об'єм багажника седана — 471 л.

Плюси:

невисока ціна;

Мінуси:

галаслива силова установка;

якість оздоблення.

Toyota Prius

Toyota Prius Фото: Toyota

Нова Toyota Prius приваблює яскравим дизайном і стала потужнішою — повнопривідну версію оснастили 196-сильною установкою. У середньому вона витрачає 4,1-4,8 л на 100 км.

Плюси:

стильний дизайн;

потужні силові установки.

наявність повнопривідної версії.

Мінуси:

мало місця ззаду.

Найкращі гібриди середнього класу

Honda Accord Hybrid

Honda Accord Hybrid Фото: Honda

Нова Honda Accord вирізняється хорошою керованістю і просторим продуманим салоном. Її гібридна установка потужна (204 к. с.) і витрачає 4,9 л/100 км у стандартній версії та 5,3 л/100 км — у Sport.

Плюси:

просторий салон;

хороша керованість.

Мінуси:

підвищена витрата палива у версії Sport.

Hyundai Sonata Hybrid

Hyundai Sonata Hybrid Фото: Hyundai

Оновлений седан Hyundai Sonata вирізняється авангардним дизайном і отримав сучасну мультимедійну систему. 195-сильна гібридна установка витрачає 4,5-5 л на 100 км.

Плюси:

сучасна мультимедійна система;

добре налаштована гібридна установка.

Мінуси:

дизайн не для всіх.

Toyota Camry Hybrid

Toyota Camry Hybrid Фото: toyota.com.ua

Toyota Camry комфортабельна і простора, а також може бути багато оснащена. Витрата палива становить 4,5 л/100 км. Мультимедіа в авто не найсучасніша, але це виправлять у новому поколінні Camry, яке незабаром вийде на ринок.

Плюси:

комфортабельна їзда;

багате оснащення.

Мінуси:

застаріла мультимедійна система.

галаслива гібридна установка.

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Найкращі гібриди преміум-класу

Lexus ES 300h

Lexus ES 300h Фото: Lexus

Розкішний побратим Toyota Camry дуже м'який і витрачає лише 5,3 л/100 км. У нього якісний салон і багата комплектація.

Плюси:

якісний салон;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

застаріла мультимедійна система.

галаслива гібридна установка.

Lexus LC 500h

Lexus LC 500h Фото: Lexus

Lexus LC 500h — спортивний 359-сильний гібрид із виразним дизайном. Він розганяється до 100 км/год за 5 с і при цьому витрачає 6,4 л на 100 км.

Плюси:

стильний дизайн;

якісний інтер'єр;

потужна та економічна установка.

Мінуси:

тісний задній ряд.

Lexus LS 500h

Lexus LS 500h Фото: Lexus

Гібрид Lexus LS не найекономніший (8,4 л на 100 км), проте тихий і комфортабельний. Його розкішний салон дуже якісно зібраний.

Плюси:

висока якість оздоблення;

комфортабельний і непоганий в управлінні.

Мінуси:

застаріла мультимедійна система.

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