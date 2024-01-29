Економічні та комфортабельні: названо найкращі гібриди 2024 року (фото)
До рейтингу найкращих гібридів потрапили седани, хетчбеки та купе. Серед них є як доступні моделі, так і розкішні авто преміум-класу.
Останніми роками у світі зростають продажі електромобілів, але й гібриди залишаються дуже популярними. Вони, як правило, дешевші за електрокари і дуже економічні. Американський сайт Autoblog вибрав найкращі гібриди 2024 року.
Слід зазначити, що до цього рейтингу потрапили лише легкові гібриди — седани, хетчбеки та купе. Бензоелектричні кросовери експерти Autoblog не розглядали. Машини поділили на три цінові категорії.
Найкращі доступні гібриди
Hyundai Elantra Hybrid
Седан Hyundai Elantra пройшов оновлення і зберіг 141-сильну гібридну версію. Вона витрачає в середньому 4,4 л на 100 км і оснащена не варіатором, а 6-ступінчастим автоматом. У авто місткий 475-літровий багажник.
Плюси:
- невисока ціна;
- просторі салон і багажник.
Мінуси:
- суперечливий дизайн.
Toyota Corolla
Гібрид Toyota Corolla недорогий і надійний. У середньому 136-сильний седан витрачає лише 4,1 л/100 км. Об'єм багажника седана — 471 л.
Плюси:
- невисока ціна;
Мінуси:
- галаслива силова установка;
- якість оздоблення.
Toyota Prius
Нова Toyota Prius приваблює яскравим дизайном і стала потужнішою — повнопривідну версію оснастили 196-сильною установкою. У середньому вона витрачає 4,1-4,8 л на 100 км.
Плюси:
- стильний дизайн;
- потужні силові установки.
- наявність повнопривідної версії.
Мінуси:
- мало місця ззаду.
Найкращі гібриди середнього класу
Honda Accord Hybrid
Нова Honda Accord вирізняється хорошою керованістю і просторим продуманим салоном. Її гібридна установка потужна (204 к. с.) і витрачає 4,9 л/100 км у стандартній версії та 5,3 л/100 км — у Sport.
Плюси:
- просторий салон;
- хороша керованість.
Мінуси:
- підвищена витрата палива у версії Sport.
Hyundai Sonata Hybrid
Оновлений седан Hyundai Sonata вирізняється авангардним дизайном і отримав сучасну мультимедійну систему. 195-сильна гібридна установка витрачає 4,5-5 л на 100 км.
Плюси:
- сучасна мультимедійна система;
- добре налаштована гібридна установка.
Мінуси:
- дизайн не для всіх.
Toyota Camry Hybrid
Toyota Camry комфортабельна і простора, а також може бути багато оснащена. Витрата палива становить 4,5 л/100 км. Мультимедіа в авто не найсучасніша, але це виправлять у новому поколінні Camry, яке незабаром вийде на ринок.
Плюси:
- комфортабельна їзда;
- багате оснащення.
Мінуси:
- застаріла мультимедійна система.
- галаслива гібридна установка.
Найкращі гібриди преміум-класу
Lexus ES 300h
Розкішний побратим Toyota Camry дуже м'який і витрачає лише 5,3 л/100 км. У нього якісний салон і багата комплектація.
Плюси:
- якісний салон;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси:
- застаріла мультимедійна система.
- галаслива гібридна установка.
Lexus LC 500h
Lexus LC 500h — спортивний 359-сильний гібрид із виразним дизайном. Він розганяється до 100 км/год за 5 с і при цьому витрачає 6,4 л на 100 км.
Плюси:
- стильний дизайн;
- якісний інтер'єр;
- потужна та економічна установка.
Мінуси:
- тісний задній ряд.
Lexus LS 500h
Гібрид Lexus LS не найекономніший (8,4 л на 100 км), проте тихий і комфортабельний. Його розкішний салон дуже якісно зібраний.
Плюси:
- висока якість оздоблення;
- комфортабельний і непоганий в управлінні.
Мінуси:
- застаріла мультимедійна система.
Раніше Фокус розповідав про найкращі сімейні універсали 2024 року.
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