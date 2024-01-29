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Економічні та комфортабельні: названо найкращі гібриди 2024 року (фото)

гібридні авто, гібриди 2024 року, найкращі гібриди 2024 року, найкращі гібриди
Фото: autoblog.com | До рейтингу потрапили седани, хетчбеки та купе

До рейтингу найкращих гібридів потрапили седани, хетчбеки та купе. Серед них є як доступні моделі, так і розкішні авто преміум-класу.

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Останніми роками у світі зростають продажі електромобілів, але й гібриди залишаються дуже популярними. Вони, як правило, дешевші за електрокари і дуже економічні. Американський сайт Autoblog вибрав найкращі гібриди 2024 року.

Слід зазначити, що до цього рейтингу потрапили лише легкові гібриди — седани, хетчбеки та купе. Бензоелектричні кросовери експерти Autoblog не розглядали. Машини поділили на три цінові категорії.

Найкращі доступні гібриди

Hyundai Elantra Hybrid

Hyundai Elantra Hybrid, гібридні авто, гібриди 2024 року, найкращі гібриди 2024 року, найкращі гібриди Fullscreen
Hyundai Elantra Hybrid
Фото: Hyundai

Седан Hyundai Elantra пройшов оновлення і зберіг 141-сильну гібридну версію. Вона витрачає в середньому 4,4 л на 100 км і оснащена не варіатором, а 6-ступінчастим автоматом. У авто місткий 475-літровий багажник.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • просторі салон і багажник.

Мінуси:

  • суперечливий дизайн.
Важливо
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В Україні різко зросли продажі гібридів: найпопулярніші моделі (фото)

Toyota Corolla

Toyota Corolla, гібридні авто, гібриди 2024 року, найкращі гібриди 2024 року, найкращі гібриди Fullscreen
Toyota Corolla
Фото: Toyota

Гібрид Toyota Corolla недорогий і надійний. У середньому 136-сильний седан витрачає лише 4,1 л/100 км. Об'єм багажника седана — 471 л.

Плюси:

  • невисока ціна;

Мінуси:

  • галаслива силова установка;
  • якість оздоблення.

Toyota Prius

Toyota Prius, гібридні авто, гібриди 2024 року, найкращі гібриди 2024 року, найкращі гібриди Fullscreen
Toyota Prius
Фото: Toyota

Нова Toyota Prius приваблює яскравим дизайном і стала потужнішою — повнопривідну версію оснастили 196-сильною установкою. У середньому вона витрачає 4,1-4,8 л на 100 км.

Плюси:

  • стильний дизайн;
  • потужні силові установки.
  • наявність повнопривідної версії.

Мінуси:

  • мало місця ззаду.

Найкращі гібриди середнього класу

Honda Accord Hybrid

Honda Accord Hybrid, гібридні авто, гібриди 2024 року, найкращі гібриди 2024 року, найкращі гібриди Fullscreen
Honda Accord Hybrid
Фото: Honda

Нова Honda Accord вирізняється хорошою керованістю і просторим продуманим салоном. Її гібридна установка потужна (204 к. с.) і витрачає 4,9 л/100 км у стандартній версії та 5,3 л/100 км — у Sport.

Плюси:

  • просторий салон;
  • хороша керованість.

Мінуси:

  • підвищена витрата палива у версії Sport.

Hyundai Sonata Hybrid

Hyundai Sonata Hybrid, гібридні авто, гібриди 2024 року, найкращі гібриди 2024 року, найкращі гібриди Fullscreen
Hyundai Sonata Hybrid
Фото: Hyundai

Оновлений седан Hyundai Sonata вирізняється авангардним дизайном і отримав сучасну мультимедійну систему. 195-сильна гібридна установка витрачає 4,5-5 л на 100 км.

Плюси:

  • сучасна мультимедійна система;
  • добре налаштована гібридна установка.

Мінуси:

  • дизайн не для всіх.

Toyota Camry Hybrid

Toyota Camry Hybrid, гібридні авто, гібриди 2024 року, найкращі гібриди 2024 року, найкращі гібриди Fullscreen
Toyota Camry Hybrid
Фото: toyota.com.ua

Toyota Camry комфортабельна і простора, а також може бути багато оснащена. Витрата палива становить 4,5 л/100 км. Мультимедіа в авто не найсучасніша, але це виправлять у новому поколінні Camry, яке незабаром вийде на ринок.

Плюси:

  • комфортабельна їзда;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • застаріла мультимедійна система.
  • галаслива гібридна установка.
Важливо
Яскравий дизайн і гібридна установка: представлено нову Toyota Camry 2024 (відео)
Яскравий дизайн і гібридна установка: представлено нову Toyota Camry 2024 (відео)

Найкращі гібриди преміум-класу

Lexus ES 300h

Lexus ES 300h, гібридні авто, гібриди 2024 року, найкращі гібриди 2024 року, найкращі гібриди Fullscreen
Lexus ES 300h
Фото: Lexus

Розкішний побратим Toyota Camry дуже м'який і витрачає лише 5,3 л/100 км. У нього якісний салон і багата комплектація.

Плюси:

  • якісний салон;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси:

  • застаріла мультимедійна система.
  • галаслива гібридна установка.

Lexus LC 500h

Lexus LC 500h, гібридні авто, гібриди 2024 року, найкращі гібриди 2024 року, найкращі гібриди Fullscreen
Lexus LC 500h
Фото: Lexus

Lexus LC 500h — спортивний 359-сильний гібрид із виразним дизайном. Він розганяється до 100 км/год за 5 с і при цьому витрачає 6,4 л на 100 км.

Плюси:

  • стильний дизайн;
  • якісний інтер'єр;
  • потужна та економічна установка.

Мінуси:

  • тісний задній ряд.

Lexus LS 500h

Lexus LS 500h Fullscreen
Lexus LS 500h
Фото: Lexus

Гібрид Lexus LS не найекономніший (8,4 л на 100 км), проте тихий і комфортабельний. Його розкішний салон дуже якісно зібраний.

Плюси:

  • висока якість оздоблення;
  • комфортабельний і непоганий в управлінні.

Мінуси:

  • застаріла мультимедійна система.

Раніше Фокус розповідав про найкращі сімейні універсали 2024 року.

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