Редкий винтажный спорткар звезды Голливуда ушел с молотка по цене свыше $600 000 (фото)

Выпущено 652 Plymouth Barracuda 1970 года с 7,0-литровым 425-сильным V8 Hemi. Авто Николаса Кейджа отреставрировано до идеального состояния.

В США на аукционе Barrett-Jackson продали Plymouth Barracuda 1970 года. За старинный спорткар отдали 605 000 долларов — как за новый Ferrari SF90 Stradale. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Выпущено только 652 Plymouth Barracuda Hemi Фото: Barrett-Jackson

Столь высокая цена Plymouth Barracuda обусловлена несколькими факторами. Во-первых, он ранее принадлежал Николасу Кейджу. Актер известен своей коллекцией редких и дорогих ретро-авто, в разное время включавшей винтажные Ferrari, Lamborghini, Bugatti, а также Aston Martin Джеймса Бонда.

Спорткар отреставрирован до идеального состояния Фото: Barrett-Jackson

Во-вторых, Николас Кейдж отреставрировал Plymouth Barracuda 1970 года до идеального состояния. Автомобиль выглядит как новый. Он оснащен спортивными сиденьями и передними дисковыми тормозами.

В-третьих, перед нами – редкая заряженная версия Plymouth Barracuda Hemi. В 1970 году выпустили только 652 таких авто с огромным 7,0-литровым V8 под капотом. С 4-ступенчатой автоматической КПП спорткар способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить скорость около 240 км/ч.

Под капотом установлен 7,0-литровый 425-сильный V8 Hemi Фото: Barrett-Jackson

Plymouth Barracuda Hemi сейчас очень ценятся коллекционерами. Их стоимость сейчас составляет не менее 300 000 долларов.

К слову, на этом же аукционе за $1,1 миллиона продали и эксклюзивный Lamborghini Дональда Трампа.

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