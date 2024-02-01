Кроссоверы, гибриды и электромобили: британцы определили лучшие авто года (фото)
Лучшие авто года в Великобритании выбрали в двух десятках разных категорий. Среди них — кроссоверы, электромобили, гибриды и семейные универсалы.
В Великобритании огласили лауреатов премии "Автомобиль года". Ее проводит известное издание Whatcar и на его сайте появилась информация о победителях.
Whatcar определяет лучшие автомобили с 1978 года. В голосовании принимают участие как журналисты, так и читатели.
В нынешнем году победителем стал кроссовер Lexus LBX. У него роскошный салон и экономичные гибридные установки, а цена умеренная, по меркам премиум-сегмента.
Также оглашены победители в разных категориях. Примечательно, что это не обязательно новые модели 2024 года.
- лучшее компактное авто – Renault Clio;
- лучшее семейное авто – Toyota Corolla Hybrid;
- лучший заряженный хэтчбек – Mercedes-AMG A45 S;
- лучший компактный кроссовер – Lexus LBX;
- лучший семейный кроссовер – Kia Sportage;
- лучший гибрид – Mazda MX-30 R-EV;
- лучший компактный электромобиль – MG 4;
- лучший компактный электрокроссовер – Smart #1;
- лучший семейный электромобиль – Kia EV6;
- лучшее премиальное авто – Tesla Model 3;
- лучший универсал – Toyota Corolla Touring Sports Hybrid;
- лучшее семиместное авто – Land Rover Defender 130;
- лучшее роскошное авто – BMW X7;
- лучшее купе/кабриолет – BMW 4 Series;
- лучший спортивный кроссовер – Ford Puma ST;
- лучший спорткар – Porsche 718 Cayman GTS;
- лучшая заряженная модель – BMW M3 Touring.
Кроме того, были вручены отдельные награды:
- выбор читателей – Renault 5;
- награда за безопасность – Volkswagen ID.7;
- награда за надежность – Lexus;
- награда за технологии – Tesla Supercharger.
К слову, недавно огласили финалистов премии "Женский всемирный автомобиль года".
Также Фокус рассказывал про лучшие авто года по мнению американцев.