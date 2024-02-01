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Авто

Кроссоверы, гибриды и электромобили: британцы определили лучшие авто года (фото)

Lexus LBX, авто года, лучшие авто года
Фото: Lexus | Автомобилем года стал кроссовер Lexus LBX

Лучшие авто года в Великобритании выбрали в двух десятках разных категорий. Среди них — кроссоверы, электромобили, гибриды и семейные универсалы.

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В Великобритании огласили лауреатов премии "Автомобиль года". Ее проводит известное издание Whatcar и на его сайте появилась информация о победителях.

MG 4 Fullscreen
MG 4 признали лучшим компактным электрокаром
Фото: MG

Whatcar определяет лучшие автомобили с 1978 года. В голосовании принимают участие как журналисты, так и читатели.

Важно
Практичные и вместительные: лучшие универсалы 2024 года (фото)
Практичные и вместительные: лучшие универсалы 2024 года (фото)

В нынешнем году победителем стал кроссовер Lexus LBX. У него роскошный салон и экономичные гибридные установки, а цена умеренная, по меркам премиум-сегмента.

Land Rover Defender 130 Fullscreen
Land Rover Defender 130 стал лучшим семиместным авто
Фото: Land Rover

Также оглашены победители в разных категориях. Примечательно, что это не обязательно новые модели 2024 года.

  • лучшее компактное авто – Renault Clio;
  • лучшее семейное авто – Toyota Corolla Hybrid;
  • лучший заряженный хэтчбек – Mercedes-AMG A45 S;
  • лучший компактный кроссовер – Lexus LBX;
  • лучший семейный кроссовер – Kia Sportage;
  • лучший гибрид – Mazda MX-30 R-EV;
  • лучший компактный электромобиль – MG 4;
  • лучший компактный электрокроссовер – Smart #1;
  • лучший семейный электромобиль – Kia EV6;
  • лучшее премиальное авто – Tesla Model 3;
  • лучший универсал – Toyota Corolla Touring Sports Hybrid;
  • лучшее семиместное авто – Land Rover Defender 130;
  • лучшее роскошное авто – BMW X7;
  • лучшее купе/кабриолет – BMW 4 Series;
  • лучший спортивный кроссовер – Ford Puma ST;
  • лучший спорткар – Porsche 718 Cayman GTS;
  • лучшая заряженная модель – BMW M3 Touring.

Кроме того, были вручены отдельные награды:

  • выбор читателей – Renault 5;
  • награда за безопасность – Volkswagen ID.7;
  • награда за надежность – Lexus;
  • награда за технологии – Tesla Supercharger.

К слову, недавно огласили финалистов премии "Женский всемирный автомобиль года".

Также Фокус рассказывал про лучшие авто года по мнению американцев.