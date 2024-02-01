Кросовери, гібриди та електромобілі: британці визначили найкращі авто року (фото)

Найкращі авто року у Великій Британії обрали у двох десятках різних категорій. Серед них — кросовери, електромобілі, гібриди та сімейні універсали.

Related video

У Великій Британії оголосили лауреатів премії "Автомобіль року". Її проводить відоме видання Whatcar і на його сайті з'явилася інформація про переможців.

MG 4 визнали найкращим компактним електрокаром Фото: MG

Whatcar визначає найкращі автомобілі з 1978 року. У голосуванні беруть участь як журналісти, так і читачі.

Важливо

Практичні та місткі: найкращі універсали 2024 року (фото)

У нинішньому році переможцем став кросовер Lexus LBX. У нього розкішний салон і економічні гібридні установки, а ціна помірна, за мірками преміум-сегмента.

Land Rover Defender 130 став найкращим семимісним авто Фото: Land Rover

Також оголошено переможців у різних категоріях. Примітно, що це не обов'язково нові моделі 2024 року.

найкраще компактне авто — Renault Clio;

найкраще сімейне авто — Toyota Corolla Hybrid;

найкращий заряджений хетчбек — Mercedes-AMG A45 S;

найкращий компактний кросовер — Lexus LBX;

найкращий сімейний кросовер — Kia Sportage;

найкращий гібрид — Mazda MX-30 R-EV;

найкращий компактний електромобіль — MG 4;

найкращий компактний електрокросовер — Smart #1;

найкращий сімейний електромобіль — Kia EV6;

найкраще преміальне авто — Tesla Model 3;

найкращий універсал — Toyota Corolla Touring Sports Hybrid;

найкраще семимісне авто — Land Rover Defender 130;

найкраще розкішне авто — BMW X7;

найкраще купе/кабріолет — BMW 4 Series;

найкращий спортивний кросовер — Ford Puma ST;

найкращий спорткар — Porsche 718 Cayman GTS;

найкраща заряджена модель — BMW M3 Touring.

Крім того, було вручено окремі нагороди:

вибір читачів — Renault 5;

нагорода за безпеку — Volkswagen ID.7;

нагорода за надійність — Lexus;

нагорода за технології — Tesla Supercharger.

До слова, нещодавно оголосили фіналістів премії "Жіночий всесвітній автомобіль року".

Також Фокус розповідав про найкращі авто року на думку американців.