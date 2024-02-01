Свежий дизайн и гибридная установка: представлен новый Toyota Hilux 2024 (фото)
Пикап Toyota Hilux изменился внешне и богаче оснащен. Наряду с бензиновыми и дизельными версиями модели предложен и экономичный гибрид.
В Австралии презентовали новый Toyota Hilux. Пикап прошел оуже третье обновление и поступит в продажу с марта. На австралийском рынке цена Toyota Hilux составит от 17 280 до 48 500 долларов. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского производителя.
Пикап Toyota Hilux 2024 узнается по новым фарам, решетке радиатора и переднему бамперу, причем их дизайн разнится, в зависимости от версии модели. Кроме того, откидной задний борт кузова дополнили амортизаторами.
Салон Toyota Hilux 2024 не изменился, то расширена комплектация пикапа. Теперь во всех версиях есть парктроник, а базовый гибрид получил бесключевой доступ и двухзонный климат-контроль. Топовая версия модели обзавелась беспроводной зарядкой для смартфонов.
Новый Toyota Hilux в разных странах оснащают 2,7-литровой бензиновой шестеркой на 160 л. с., а также турбодизелями объемом 2,4 л (150 л. с.) и 2,8 л (204 и 224 л. с.).
204-сильная версия доступна с 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Она кратковременно добавляет 16 л. с. и снижает расход топлива до примерно 7 л/100 км в смешанном цикле. А вскоре должен появиться и электромобиль Toyota Hilux.
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