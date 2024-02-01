Представлен новый Ford Explorer 2024: как изменился большой кроссовер (фото, видео)

Новый Ford Explorer стал ярче на вид и современнее внутри. Кроссовер предложен с бензиновыми турбомоторами мощностью до 400 сил.

Ford презентовал более компактный электрический Explorer, но от бензиновой модели не отказывается. Большой кроссовер прошел обновление и поступит в продажу со второго квартала нынешнего года по цене от $41 220. Его подробности раскрыли на официальном сайте автопроизводителя.

У кроссовера новая передняя часть Фото: Ford

Новый Ford Explorer узнается по измененной передней части с увеличенной решеткой радиатора и высоко посаженными продолговатыми фарами. Сзади обновлены фонари. Спортивный Explorer ST традиционно смотрится агрессивнее и получил 21-дюймовые колеса.

Из линейки исчез гибридный вариант Фото: Ford

Салон Ford Explorer 2024 претерпел более существенные перемены. Внутри установлена полностью новая передняя панель: она компактнее, что освобождает больше места для ног. Также появилась улучшенная мультимедийная система с большим 13,2-дюймовым тачскрином и сервисами Google.

Базовая комплектация Ford Explorer 2024 расширена и теперь включает подогрев сидений, электроприводы водительского кресла и двери багажника, беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, а также комплекс систем безопасности Ford Co-Pilot 360.

В салоне установлена новая передняя панель Фото: Ford

Из линейки убрали гибрид Ford Explorer и остались только бензиновые турбомоторы объемом 2,3 л (300 л. с.) и 3,0 л (400 л. с.). Обе версии оснащены 10-ступенчатой автоматической КПП, а привод может быть задним либо полным.

Кстати, недавно обновили и компактный кроссовер Ford Kuga. Он изменился внешне и стал мощнее.

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