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В Украине изменят систему автострахования: что нужно знать водителям

Тарас Брязгунов
Фото: autocentre.ua | В Украине изменят систему ОСАГО

Страховое законодательство в Украине приведут в соответствие с нормами ЕС. Ожидается увеличение сумм страховых выплат, но и полисы могут подорожать вследствие внедрения свободного ценообразования.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансам, налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект №8300, который должен дать старт реформе автострахования. Об этом написал в Telegram его глава Даниил Гетманцев.

По его словам, законопроект призван решить такие проблемы в системе ОСАГО:

  • несовершенные процедуры расчета и осуществления страховых выплат;
  • низкий лимит ответственности страховщиков;
  • государственное регулирование ценообразования;
  • недостаточная эффективность системы управления Моторного (транспортного) страхового бюро и ограниченная роль государства в его контроле.

Основные новации законопроекта №8300 об автостраховании:

  • свободное ценообразование полисов ОСАГО;
  • постепенное повышение сумм страховых выплат до уровня стран Евросоюза;
  • гарантийные выплаты потерпевшим вместо страховщиков-банкротов осуществляются за 60 дней (сейчас этот процесс растягивается на годы);
  • более активное использование "европротокола" при оформлении ДТП;
  • внедрение прямого урегулирования всех ДТП без пострадавших – это даст возможность потерпевшему обращаться за выплатой к своему страховщику, даже если виновник ДТП не оформил полис ОСАГО;
  • изменяется порядок расчета страховой выплаты – без учета износа авто;
  • страховое покрытие по полису ОСАГО распространится и на пассажиров транспортного средства, ставшего виновником ДТП;
  • срок рассмотрения заявлений об осуществлении страховых выплат сокращается с 90 до 60 дней со дня подачи.

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