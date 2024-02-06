Семейный суперкар: Audi представили самый быстрый универсал в мире (фото)

Универсал Audi RS6 Avant GT оснащен 630-сильным V8 твин-турбо и способен развить 305 км/ч. Он получил спортивную подвеску и карбоново-керамические тормоза.

Линейку заряженного Audi RS6 Avant пополнила лимитированная версия GT. Всего выпустят только 660 таких универсалов стоимостью 219 355 евро. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Audi.

Сзади установлен увеличенный спойлер Фото: Audi

Новый Audi RS6 Avant GT стал мощнее – его 4,0-литровый V8 твин-турбо развивает 630 л. с. и 850 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а до 200 км/ч – 11,5 с. Максимальная скорость ограничена на отметке в 305 км/ч, и это самый быстрый в мире серийный универсал.

В салоне появились спортивные сиденья Фото: Audi

Кроме того, перенастроена 8-ступенчатая автоматическая КПП, а в полноприводной трансмиссии установлен новый центральный дифференциал. У Audi RS6 Avant GT регулируемая спортивная подвеска и карбоново-керамические тормоза.

Отличить вариант GT от стандартного Audi RS6 2024 можно по особой решетке радиатора, новым переднему сплиттеру и заднему спойлеру, а также 22-дюймовым дискам. Кроме того, капот, передние крылья и зеркала выполнены из карбона. Также можно заказать окрас в стиле гоночных Audi 80-х.

Мощность двигателя увеличили до 630 сил Фото: Audi

Салон Audi RS6 Avant GT отделан алькантарой с контрастной прострочкой. Оснащение включает ковшеобразные передние сиденья.

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