Старший брат Captur: новый семейный кроссовер Renault показали до премьеры (фото, видео)

Renault Symbioz — 4,41-метровый городской кроссовер с просторным салоном и большим багажником. Модель предложат в 145-сильном гибридном исполнении.

Новый Renault Captur 2024 получит старшего брата. Модель назовут Symbioz и презентуют весной. Пока же на официальном сайте Renault появились первые ее тизеры.

Кроссовер дебютирует в гибридной версии Фото: Renault

Кроссовер Renault Symbioz построен на той же платформе CMF-B, которую использует и Captur. Он достигает 4,41 м в длину, то есть занимает нишу между Renault Captur и Austral.

Renault Symbioz 2024 затемнили на фото, но видно, что он выдержан в новом фирменном стиле марки, дебютировавшем на моделях Scenic и Rafale. Плавные линии кузова сочетаются с рубленным дизайном передней части. У него продолговатые фары и тоненькие ходовые огни.

В салоне установлен портретный тачскрин Фото: Renault

На тизерах салона заметна его схожесть с интерьером Renault Captur. Кроссовер получит виртуальный щиток приборов и портретный тачскрин. Разработчики обещают просторный салон и большой багажник. Также сообщается, что авто получит панорамную крышу с изменяемой степенью тонировки.

Кроссовер Renault Symbioz дебютирует в гибридной модификации E-Tech. Он оснащен 1,6-литровой бензиновой четверкой и электромотором общей мощностью 145 л. с.

Кстати, Symbioz — не единственный новый кроссовер Renault 2024 года, ведь ожидается еще и преемник модели Arkana.

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