Toyota представила новый экономичный кроссовер для города (фото)
Toyota Corolla Cross обновлена и стала выразительнее на вид. Кроссовер доступен в бензиновых и гибридных модификациях.
В Таиланде презентована новая Toyota Corolla Cross. Компактный кроссовер прошел плановый фейслифтинг. Об этом сообщается на официальном сайте японского производителя.
Новая Toyota Corolla Cross узнается по измененной передней части. Кроссовер получил новую безрамочную решетку радиатора и измененные фары. В добавок, заменены фонари и бамперы автомобиля, а также установлена новая дверь багажника с двумя спойлерами.
Салон Toyota Corolla Cross практически не претерпел изменений. Разве что несколько изменили графику виртуальной панели приборов и уменьшили количество кнопок на центральной панели.
Кроссовер Toyota Corolla дебютировал в двух версиях с 1,8-литровой четверкой – бензиновой 140-сильной и гибридной 122-сильной. Впрочем, линейка моторов модели шире и зависит от рынка.
К примеру, в ЕС и Украине новая Toyota Corolla Cross предлагается в 2,0-литровой гибридной версии на 197 л. с. (с расходом 4,3 л на 100 км), а в США есть и двухлитровый 173-сильный бензиновый вариант. В отдельных странах кроссовер можно выбрать с полным приводом.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появится новый гибридный кроссовер Toyota.
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