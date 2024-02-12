Вместо квартиры: грузовик Mercedes превратили в семейный автодом для путешествий (видео)

Грузовик Mercedes 1722 получил жилой модуль размером с комнату в квартире. Внутри обустроены четыре спальных места, кухня и санузел.

Семья из Нидерландов променяла квартиру на дом на колесах. Супруги Майкл и Флер, а также их дочери Гивен и Джули путешествуют по миру на старом грузовом Mercedes-Benz 1722. О них рассказали в сюжете на Youtube-канале Tiny House Giant Journey.

Автодом построен на базе грузовика Mercedes 1722 Фото: скриншот / YouTube

Тюнинг Mercedes 1722 выполнили в нидерландском ателье Twiga Travel Cars. Владельцы назвали его Манфредом.

Грузовик получил 5,2-метровый жилой модуль площадью 11,9 кв. м. Многочисленные окна делают его интерьер хорошо освещенным днем.

Внутри появились кухня и двухэтажная детская кровать Фото: скриншот / YouTube

Внутри появились широкая раскладная кровать для взрослых (она превращается в кухонный уголок) и двухэтажная кровать для детей. Также обустроены санузел с душем и кухня с плитой, духовкой, холодильником и раковиной.

Площадь жилого отсека составляет 11,9 кв. м Фото: скриншот / YouTube

Естественно, в салоне Манфреда немало различных шкафов и выдвижных ящиков. Нашлось место для стиральной машины. Оснащение включает бойлер и тепловой насос, а на крыше установлены солнечные батареи.

Автодом Mercedes 1722 оснащен 220-сильным турбодизельным V6 и полным приводом. Высокий клиренс и внедорожная резина делают его отлично приспособленным к бездорожью.

Ранее Фокус рассказывал про внедорожный дом на колесах для известного путешественника.

Также мы писали про новый компактный автодом Citroen.