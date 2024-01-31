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Citroen презентовали компактный и вместительный дом на колесах (фото)

Citroen Holidays, Citroen Space Tourer, новый Citroen Space Tourer, дом на колесах
Фото: Stellantis | Крыша Citroen Holidays поднимается

Citroen Holidays — небольшой дом на колесах с подъемной крышей. В его салоне обустроены четыре спальных места, а также кухня.

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Новый Citroen Space Tourer получил нестандартную версию Holidays. Минивэн превратили в компактный автодом. Его представили на выставке в Штутгарте, а продажи модели стартуют весной. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Citroen Space Tourer, Citroen Holidays, новый Citroen Space Tourer, дом на колесах Fullscreen
Автодом построен на базе минивэна Citroen Space Tourer
Фото: Stellantis

За основу взят стандартный 4,98-метровый Citroen Space Tourer 2024. В его крыше появилась подъемная секция: она увеличивает высоту салона и позволяет разместить двуспальный матрас. Еще два спальных места получаются, если разложить сиденья второго ряда.

салон Citroen Space Tourer, Citroen Holidays, новый Citroen Space Tourer, дом на колесах Fullscreen
В салоне появились кухня и стол
Фото: Stellantis

Внутри смонтирована небольшая кухня с раковиной, газовой плитой и холодильником. Появились раскладной стол и многочисленные шкафы для поклажи. Кресла первого ряда можно развернуть.

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В качестве опций для Citroen Holidays предложены портативные душ и биотуалет. Также предусмотрены баки для воды и отходов, многочисленные USB-разъемы и беспроводную зарядку для смартфонов.

салон Citroen Holidays, Citroen Space Tourer, новый Citroen Space Tourer, дом на колесах Fullscreen
Внутри обустроены четыре спальных места
Фото: Stellantis

Citroen Holidays комплектуют 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 180 л. с.: в первом случае установлена 6-ступенчатая механическая КПП, во втором – 8-ступенчатый автомат. Оснащение включает цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин, камеру, а также системы автоматического торможения, удержания в полосе и распознавание дорожных знаков.

Ранее Фокус рассказывал про компактный автодом Citroen с дизайном в духе 50-х годов.

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