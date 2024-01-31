Citroen презентовали компактный и вместительный дом на колесах (фото)

Citroen Holidays — небольшой дом на колесах с подъемной крышей. В его салоне обустроены четыре спальных места, а также кухня.

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Новый Citroen Space Tourer получил нестандартную версию Holidays. Минивэн превратили в компактный автодом. Его представили на выставке в Штутгарте, а продажи модели стартуют весной. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Автодом построен на базе минивэна Citroen Space Tourer Фото: Stellantis

За основу взят стандартный 4,98-метровый Citroen Space Tourer 2024. В его крыше появилась подъемная секция: она увеличивает высоту салона и позволяет разместить двуспальный матрас. Еще два спальных места получаются, если разложить сиденья второго ряда.

В салоне появились кухня и стол Фото: Stellantis

Внутри смонтирована небольшая кухня с раковиной, газовой плитой и холодильником. Появились раскладной стол и многочисленные шкафы для поклажи. Кресла первого ряда можно развернуть.

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В качестве опций для Citroen Holidays предложены портативные душ и биотуалет. Также предусмотрены баки для воды и отходов, многочисленные USB-разъемы и беспроводную зарядку для смартфонов.

Внутри обустроены четыре спальных места Фото: Stellantis

Citroen Holidays комплектуют 2,0-литровыми турбодизелями на 150 и 180 л. с.: в первом случае установлена 6-ступенчатая механическая КПП, во втором – 8-ступенчатый автомат. Оснащение включает цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин, камеру, а также системы автоматического торможения, удержания в полосе и распознавание дорожных знаков.

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