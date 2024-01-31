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Citroen презентували компактний і місткий будинок на колесах (фото)

Citroen Holidays, Citroen Space Tourer, новий Citroen Space Tourer, будинок на колесах
Фото: Stellantis | Дах Citroen Holidays піднімається

Citroen Holidays — невеликий будинок на колесах із підйомним дахом. У його салоні облаштовано чотири спальних місця, а також кухня.

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Новий Citroen Space Tourer отримав нестандартну версію Holidays. Мінівен перетворили на компактний автобудинок. Його представили на виставці в Штутгарті, а продажі моделі стартують навесні. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Citroen Space Tourer, Citroen Holidays, новий Citroen Space Tourer, будинок на колесах Fullscreen
Автодім побудований на базі мінівена Citroen Space Tourer
Фото: Stellantis

За основу взято стандартний 4,98-метровий Citroen Space Tourer 2024. У його даху з'явилася підйомна секція: вона збільшує висоту салону і дає змогу розмістити двоспальний матрац. Ще два спальних місця виходять, якщо розкласти сидіння другого ряду.

салон Citroen Space Tourer, Citroen Holidays, новий Citroen Space Tourer, будинок на колесах Fullscreen
У салоні з'явилися кухня і стіл
Фото: Stellantis

Усередині змонтована невелика кухня з раковиною, газовою плитою і холодильником. З'явилися розкладний стіл і численні шафи для поклажі. Крісла першого ряду можна розгорнути.

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Як опції для Citroen Holidays запропоновані портативні душ і біотуалет. Також передбачено баки для води і відходів, численні USB-роз'єми і бездротову зарядку для смартфонів.

салон Citroen Holidays, Citroen Space Tourer, новий Citroen Space Tourer, будинок на колесах Fullscreen
Усередині облаштовано чотири спальних місця
Фото: Stellantis

Citroen Holidays комплектують 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 180 к. с.: у першому випадку встановлено 6-ступінчасту механічну КПП, у другому — 8-ступінчастий автомат. Оснащення охоплює цифровий щиток приладів, 10-дюймовий тачскрін, камеру, а також системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

Раніше Фокус розповідав про компактний автобудинок Citroen з дизайном у дусі 50-х років.

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