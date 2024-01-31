Citroen презентували компактний і місткий будинок на колесах (фото)

Citroen Holidays — невеликий будинок на колесах із підйомним дахом. У його салоні облаштовано чотири спальних місця, а також кухня.

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Новий Citroen Space Tourer отримав нестандартну версію Holidays. Мінівен перетворили на компактний автобудинок. Його представили на виставці в Штутгарті, а продажі моделі стартують навесні. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Автодім побудований на базі мінівена Citroen Space Tourer Фото: Stellantis

За основу взято стандартний 4,98-метровий Citroen Space Tourer 2024. У його даху з'явилася підйомна секція: вона збільшує висоту салону і дає змогу розмістити двоспальний матрац. Ще два спальних місця виходять, якщо розкласти сидіння другого ряду.

У салоні з'явилися кухня і стіл Фото: Stellantis

Усередині змонтована невелика кухня з раковиною, газовою плитою і холодильником. З'явилися розкладний стіл і численні шафи для поклажі. Крісла першого ряду можна розгорнути.

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Як опції для Citroen Holidays запропоновані портативні душ і біотуалет. Також передбачено баки для води і відходів, численні USB-роз'єми і бездротову зарядку для смартфонів.

Усередині облаштовано чотири спальних місця Фото: Stellantis

Citroen Holidays комплектують 2,0-літровими турбодизелями на 150 і 180 к. с.: у першому випадку встановлено 6-ступінчасту механічну КПП, у другому — 8-ступінчастий автомат. Оснащення охоплює цифровий щиток приладів, 10-дюймовий тачскрін, камеру, а також системи автоматичного гальмування, утримання в смузі та розпізнавання дорожніх знаків.

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