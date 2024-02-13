Редчайший 92-летний кабриолет знаменитого голливудского актера продают за $900 000 (фото)

Кабриолет Packard Twin Six был построен специально для звезды "Унесенных ветром" Кларка Гейбла. Автомобиль оснащен огромным 7,3-литровым V12 на 160 сил.

В США на аукцион Broad Arrow выставили кабриолет Packard Twin Six 1932 года. За раритетное авто планируют выручить около 900 000 долларов. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Выпущено только 547 Packard Twin Six 1932 года

Винтажные Packard ценятся коллекционерами, но, как правило, гораздо дешевле. Столь высокая цена кабриолета обусловлена двумя факторами.

Во-первых, автомобиль построили для звезды фильма "Унесенные ветром" Кларка Гейбла. Голливудский актер был ценителем дорогих авто и владел многочисленными Packard, Duesenberg, Jaguar и Mercedes. В 1932 году он выбрал двухместный кабриолет и ездил на нем до 1934 года, пока не купил более совершенный Packard Twelve.

Автомобиль отреставрирован до идеального состояния

Во-вторых, Packard Twin Six – довольно редкая коллекционная модель. В 1932 году выпущено только 547 таких авто.

Packard Twin Six появился в 1916 году и стал первым в мире автомобилем с двигателем V12. Модель 1932 года относится ко второму поколению. Она оснащена 7,3-литровым 160-сильным мотором и способна развить 160 км/ч.

Под капотом установлен 7,3-литровый 160-сильный V12

После Кларка Гейбла Packard Twin Six несколько раз менял владельцев. В начале ХХІ века он прошел реставрацию, после чего выиграл несколько наград на ретро-фестивалях.

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