Редчайший 92-летний кабриолет знаменитого голливудского актера продают за $900 000 (фото)
Кабриолет Packard Twin Six был построен специально для звезды "Унесенных ветром" Кларка Гейбла. Автомобиль оснащен огромным 7,3-литровым V12 на 160 сил.
В США на аукцион Broad Arrow выставили кабриолет Packard Twin Six 1932 года. За раритетное авто планируют выручить около 900 000 долларов. О нем рассказали на сайте аукционного дома.
Винтажные Packard ценятся коллекционерами, но, как правило, гораздо дешевле. Столь высокая цена кабриолета обусловлена двумя факторами.
Во-первых, автомобиль построили для звезды фильма "Унесенные ветром" Кларка Гейбла. Голливудский актер был ценителем дорогих авто и владел многочисленными Packard, Duesenberg, Jaguar и Mercedes. В 1932 году он выбрал двухместный кабриолет и ездил на нем до 1934 года, пока не купил более совершенный Packard Twelve.
Во-вторых, Packard Twin Six – довольно редкая коллекционная модель. В 1932 году выпущено только 547 таких авто.
Packard Twin Six появился в 1916 году и стал первым в мире автомобилем с двигателем V12. Модель 1932 года относится ко второму поколению. Она оснащена 7,3-литровым 160-сильным мотором и способна развить 160 км/ч.
После Кларка Гейбла Packard Twin Six несколько раз менял владельцев. В начале ХХІ века он прошел реставрацию, после чего выиграл несколько наград на ретро-фестивалях.
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