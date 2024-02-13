Электрический первенец: Chrysler показал нового соперника Tesla Model 3 (фото, видео)

Chrysler Halcyon — обтекаемый среднеразмерный седан с оригинальным дизайном и инновационным интерьером. Электромобиль оснастили автопилотом.

В США представили новый Chrysler Halcyon. Концепт-кар является предвестником первого серийного электромобиля американской марки. Подробности авто раскрыли на сайте концерна Stellantis.

У электромобиля оригинальные двери Фото: Stellantis

Новый Chrysler Halcyon – среднеразмерный седан с обтекаемым дизайном размером с Tesla Model 3. У него выраженный "нос", тоненькая. Светодиодная оптика и покатая крыша.

Первый электромобиль Chrysler появится в 2025 году Фото: Stellantis

Оригинальная черта концепт-кара Chrysler Halcyon – его двери. Они выполнены распашными, а отдельно поднимается вверх часть прозрачной крыши. Это облегчает посадку и высадку.

Материалы отделки получены путем вторичной переработки Фото: Stellantis

В салоне установлены четыре отдельных кресла, а в отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки. Показания приборов проецируются на лобовое стекло и узкий прозрачный экран, также установлен большой 15,6-дюймовый тачскрин портретного формата.

Показания приборов проецируются на прозрачный экран Фото: Stellantis

Электромобиль Chrysler Halcyon оснащен автопилотом. Если его активировать, то руль и педали авто прячутся.

Серийный вариант Chrysler Halcyon должен появиться в 2025 году. Он будет более сдержанным, чем прототип.

Первый электромобиль Chrysler построят на платформе STLA Large концерна Stellantis, то есть оно породнится с новым Dodge Charger. Эта архитектура позволяет создавать модели длиной 4,7-5,1 м с с запасом хода до 800 км. Концепт Halcyon получил 800-вольтную силовую установку с литий-серчаной батареей.

Ранее Фокус рассказывал, что эту же платформу будет использовать и флагманский электрокроссовер Jeep.

Также мы писали про уникальный президентский лимузин Chrysler.