Электрический первенец: Chrysler показал нового соперника Tesla Model 3 (фото, видео)
Chrysler Halcyon — обтекаемый среднеразмерный седан с оригинальным дизайном и инновационным интерьером. Электромобиль оснастили автопилотом.
В США представили новый Chrysler Halcyon. Концепт-кар является предвестником первого серийного электромобиля американской марки. Подробности авто раскрыли на сайте концерна Stellantis.
Новый Chrysler Halcyon – среднеразмерный седан с обтекаемым дизайном размером с Tesla Model 3. У него выраженный "нос", тоненькая. Светодиодная оптика и покатая крыша.
Оригинальная черта концепт-кара Chrysler Halcyon – его двери. Они выполнены распашными, а отдельно поднимается вверх часть прозрачной крыши. Это облегчает посадку и высадку.
В салоне установлены четыре отдельных кресла, а в отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки. Показания приборов проецируются на лобовое стекло и узкий прозрачный экран, также установлен большой 15,6-дюймовый тачскрин портретного формата.
Электромобиль Chrysler Halcyon оснащен автопилотом. Если его активировать, то руль и педали авто прячутся.Важно
Серийный вариант Chrysler Halcyon должен появиться в 2025 году. Он будет более сдержанным, чем прототип.
Первый электромобиль Chrysler построят на платформе STLA Large концерна Stellantis, то есть оно породнится с новым Dodge Charger. Эта архитектура позволяет создавать модели длиной 4,7-5,1 м с с запасом хода до 800 км. Концепт Halcyon получил 800-вольтную силовую установку с литий-серчаной батареей.
Ранее Фокус рассказывал, что эту же платформу будет использовать и флагманский электрокроссовер Jeep.
Также мы писали про уникальный президентский лимузин Chrysler.