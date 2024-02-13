Електричний первісток: Chrysler показав нового суперника Tesla Model 3 (фото, відео)

Chrysler Halcyon — обтічний середньорозмірний седан з оригінальним дизайном та інноваційним інтер'єром. Електромобіль оснастили автопілотом.

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У США представили новий Chrysler Halcyon. Концепт-кар є передвісником першого серійного електромобіля американської марки. Подробиці авто розкрили на сайті концерну Stellantis.

У електромобіля оригінальні двері Фото: Stellantis

Новий Chrysler Halcyon — середньорозмірний седан з обтічним дизайном розміром з Tesla Model 3. У нього виражений "ніс", тоненька. Світлодіодна оптика і похилий дах.

Перший електромобіль Chrysler з'явиться у 2025 році Фото: Stellantis

Оригінальна риса концепт-кара Chrysler Halcyon — його двері. Вони виконані орними, а окремо піднімається вгору частина прозорого даху. Це полегшує посадку і висадку.

Матеріали оздоблення отримані шляхом вторинного перероблення Фото: Stellantis

У салоні встановлено чотири окремі крісла, а в оздобленні використано матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Показання приладів проектуються на лобове скло і вузький прозорий екран, також встановлено великий 15,6-дюймовий тачскрін портретного формату.

Показання приладів проектуються на прозорий екран Фото: Stellantis

Електромобіль Chrysler Halcyon оснащений автопілотом. Якщо його активувати, то кермо і педалі авто ховаються.

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Серійний варіант Chrysler Halcyon має з'явитися у 2025 році. Він буде більш стриманим, ніж прототип.

Перший електромобіль Chrysler побудують на платформі STLA Large концерну Stellantis, тобто воно порідниться з новим Dodge Charger. Ця архітектура дає змогу створювати моделі завдовжки 4,7-5,1 м із запасом ходу до 800 км. Концепт Halcyon отримав 800-вольтну силову установку з літій-сірчаною батареєю.

Раніше Фокус розповідав, що цю ж платформу використовуватиме і флагманський електрокросовер Jeep.

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