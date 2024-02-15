Недорогой американский электровнедорожник показали до премьеры (видео)

Rivian R2S — компактный электрический внедорожник с оригинальным дизайном. Стартовая стоимость автомобиля составит 40-45 тысяч долларов.

Электровнедорожник Rivian R1S получит младшего брата. Электрический внедорожник Модель R2S презентуют 7 марта в Калифорнии, а ее производство начнется в 2026 году. Видео с электрокаром опубликовали на официальном Youtube-канале американского автопроизводителя.

Электрокар презентуют 7 марта Фото: скриншот / YouTube

В ролике можно разглядеть переднюю часть Rivian R2S. Она выполнена в стилистике старших Rivian R1S и R1T — со светодиодной полосой во всю ширину кузова.

К тому же, недавно в интернет попало патентное изображение Rivian R2S. Электрокар будет похож на старшего брата.

Внедорожник рассекретили на патентных изображениях

Характеристики Rivian R2S пока не раскрывают. Известно, что внедорожник будет компактнее Rivian R1S и менее мощным, но в то же время и дешевле. Стартовая цена Rivian R2S составит около 40-45 тысяч долларов. Полноприводный электрокар будет демонстрировать отличную проходимость.

Для производства внедорожника строят новую фабрику в американском штате Джорджия. Конкурентами модели станут Tesla Model Y и Hyundai Ioniq 5.

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