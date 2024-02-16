Конец эпохи: известный автопроизводитель полностью отказался от дизельных авто (фото)

Легковые дизельные Volvo стали историей. Шведская компания сосредоточится на выпуске гибридов и электромобилей, а с 2030 года полностью прекратит производить авто с двигателями внутреннего сгорания.

Volvo прекратили выпуск дизельных легковых автомобилей. Последняя машина с двигателем на "тяжелом" топливе на днях сошла с конвейера завода в бельгийском городе Гент. Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Последним стал универсал Volvo V60 Cross Country с 2,0-литровым турбодизелем. Теперь предприятия шведской компании изготавливают мягкие и заряжаемые гибриды, а также электрические модели.

Последний дизельный Volvo V60 Cross Country изготовили в Бельгии Фото: Volvo

О решении отказаться от дизельных моделей Volvo объявили летом 2023 года. Его считают важным шагом на пути к полной электрификации.

Стратегия шведского бренда предусматривает окончательный отказ от двигателей внутреннего сгорания и переход на выпуск электромобилей до 2030 года. А в 2040 году Volvo станет климатически нейтральным производителем.

Легковые дизельные Volvo выпускали с 1979 года и они пользовались спросом на европейском рынке. По словам CEO Volvo Джима Роуэна, еще в 2019 году большинство проданных автомобилей марки в ЕС были именно дизельными, однако ситуация очень быстро изменилась — теперь самыми популярными являются электрифицированные модели.

Кстати, электромобили Volvo постепенно появляются и в Украине. На наш рынок вышел недорогой электрокроссовер Volvo EX30 за 32 000 евро.

Также Фокус сообщал, что знаменитый спорткар Volvo 60-х вернули в производство.