Уникальный кроссовер Rolls-Royce получил самый дорогой в мире номер за $15 миллионов (фото)

Тюнингованный Rolls-Royce Cullinan Mansory в Дубае получил эксклюзивный автономер с цифрой "7". За него владелец кроссовера отдал на аукционе 15 миллионов долларов.

Самый дорогой номер авто в мире стоимостью 15 миллионов долларов наконец-то закрепили за транспортным средством. Его получил роскошный кроссовер Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea D'Oro. Об этом пишет сайт Carscoops.

Тюнингованный кроссовер способен развить 280 км/ч Фото: Mansory

Эксклюзивный номер авто с цифрой "7" был продан за 15 миллионов долларов на аукционе в Дубае прошлой весной. Стоит отметить, что подобные аукционы в ОАЭ устраивают регулярно, ведь в этой стране очень любят дорогие автомобильные номера с одним или двумя символами. Все полученные средства передают на благотворительные проекты.

Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea D "Oro отличается оригинальной окраской Фото: Mansory

Интересно, что новый Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea D'Oro намного дешевле его номерного знака. Тюнингованный кроссовер стоит "всего" чуть больше миллиона долларов. Изготовили всего 10 таких авто.

Тюнинг Rolls-Royce Cullinan от Mansory включает карбоновые обвес, бамперы и капот, а также новую решетку радиатора. Установлены и 24-дюймовые кованые диски FD.15.

Салон Rolls-Royce Cullinan отделан кожей, карбоном и золотом Фото: Mansory

Кроссовер Rolls-Royce Cullinan Mansory Linea D'Oro привлекает оригинальной бирюзово-черной окраской. В четырехместном интерьере бирюзовая кожа сочетается с карбоном. Интересно, что на кузове и в салоне появился декор из 24-каратного золота.

Сзади установлены отдельные сиденья Фото: Mansory

Тюнинг Rolls-Royce Cullinan увеличил отдачу 6,75-литрового турбированного V12 до 610 л.с. и 950 Нм. Разгон до сотни занимает 5 с, а максимальная скорость выросла до 280 км/ч.

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