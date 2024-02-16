Alfa Romeo прекратит производство самых ярких моделей: что предложат взамен (фото)

Alfa Romeo Giulia и Stelvio в версии Quadrifoglio оборудованы турбомотором Ferrari мощностью более 500 сил. Разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд.

Alfa Romeo снимет с производства заряженные седан Giulia и кроссовер Stelvio в версии Quadrifoglio. Обе модели прекратят выпускать в июне этого года. Информацию подтвердил первый вице-президент Alfa Romeo и Fiat Лари Доминик на своей странице в Linkedin.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Фото: Stellantis

Причины отказа от спортивных моделей он не назвал, однако намекнул, что это связано с электрификацией итальянского бренда. Стандартные Alfa Romeo Giulia и Stelvio останутся на конвейере и будут еще выпускаться несколько лет.

Лари Доминик отметил, что ожидается "новая" глава в истории Quadrifoglio, ведь готовятся новые электрические Alfa Romeo Stelvio и Giulia. Ранее СЕО Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато рассказал, что мощность этих моделей достигнет 1000 сил.

Спортивный седан Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio презентовали в 2016 году. Два года спустя появился заряженный кроссовер Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Фото: Stellantis

Оба авто оборудованы 2,9-литровым V6 твин-турбо производства Ferrari. Изначально двигатель развивал 510 л.с., а в 2023 году его мощность выросла до 520 л.с.

Разгон до сотни у обоих авто занимает менее 4 с. Максимальная скорость Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio составляет 307 км/ч, а Stelvio Quadrifoglio — 283 км/ч.

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