Флагманский электрокар от Chery получит батарею для экстремальных морозов (фото)

Аккумуляторная батарея CATL для Chery Exeed Exlantix ET выдерживает мороз в -30 градусов и быстро заряжается в холодную погоду. С ней запас хода электрокроссовера составляет 700 км.

Электромобиль Exeed Exlantix ET от Chery оборудуют инновационной батареей. Она не боится сильных морозов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Не секрет, что электромобили зимой имеют меньший запас хода из-за ускоренного разряда батарей во время сильных морозов. Однако в китайской корпорации CATL утверждают, что смогли преодолеть эту проблему.

Запас хода Chery Exeed Exlantix ET достигает 700 км Фото: Chery

Именно CATL создали литий-железо-фосфатную батарею LFP 2.0 Shenxing для Exeed Exlantix ET. Она способна выдержать сильные морозы. Вскоре батареи CATL начнут ставить и на другие модели электрокаров.

В рамках испытаний электрокроссовер оставляли на улице на 24 часа при температуре -30 градусов, а также опускали батарею в емкость с ледяной водой.

Батарею CATL LFP 2.0 Shenxing погружали в емкость с ледяной водой Фото: Chery

Электромобиль Chery Exeed Exlantix ET имеет запас хода в 700 км. К тому же, его LFP-батарея быстро заряжается как летом, так и зимой.

При температуре -20°C быстрая зарядка батареи на 80% занимает 24 минуты. А при +25°C всего за 10 минут можно увеличить запас хода на 400 км. Полная же зарядка в теплую погоду занимает 15 минут.

В мороз батарея CATL заряжается на 80% за 24 минуты Фото: Chery

Напомним, что новый Exeed Exlantix ET — большой пятиместный электрокроссовер от премиального подразделения Chery. Это флагманская электрическая модель от китайского производителя. Ее предложат в версиях мощностью от 252 до 362 л. с.

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