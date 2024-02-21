Старая тройка BMW 90-х выставлена на продажу по цене нового Lamborghini (фото)

Изготовлено всего 600 заряженных BMW M3 Sport Evolution. Спортивное купе с 238-сильным двигателем способно разогнаться до 100 км/ч за 6,4 с и развить 248 км/ч.

В США на аукцион RM Sotheby's выставлена тройка BMW E30 1990 года. За купе планируют получить от 250 до 280 тысяч долларов — как за новый Lamborghini Urus. Об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Купе оборудовали антикрылом, а его крылья расширили

Высокая цена на уровне Lamborghini Urus объясняется тем, что продается очень редкий спорткар BMW M3 Sport Evolution. Всего изготовлено всего 600 таких авто и сейчас их цена существенно выросла.

Специальная версия BMW M3 E30 была создана для допуска к гонкам — по сути, это серийный вариант гоночного авто. Купе оборудовали более мощной 2,5-литровой четверкой на 238 л.с.

Купе получило 2,5-литровый 238-сильный двигатель Фото: RM Sotheby's

С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,4 с, а максимальная скорость составляет 248 км/ч. К тому же, авто получило спортивную подвеску.

Узнать купе BMW M3 Sport Evolution можно по расширенным крыльям, обвесу и заднему антикрылу. В салоне установлены спортивный руль и сиденья Recaro.

В салоне установлены спортивные руль и кресла Фото: RM Sotheby's

Этот спорткар BMW оборудован кондиционером и электростеклоподъемниками. Он эксплуатировался в Великобритании, а его пробег составляет всего 43 тыс. км.

Напомним, что на этот же аукцион в США выставили и очень редкий заряженный Mercedes-Benz 80-х.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет уникальный 70-летний спорткар, созданный украинцем.