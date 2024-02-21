Электропикап Tesla Cybertruck сломался после форсирования глубоких водных преград (видео)

Пикап Tesla Cybertruck легко преодолел затопленные участки дороги, однако следствием таких испытаний стали неисправности электромобиля.

Электромобиль Tesla Cybertruck продолжают испытывать в сложных условиях. На этот раз проверили возможность пикапа форсировать броды. Видео с тестом появилось на Youtube-канале TechRax.

Илон Маск ранее заявил, что новая Tesla Cybertruck водонепроницаемая может преодолевать водные преграды. Это и решили проверить блогеры.

Для бродов у пикапа есть специальный режим Wade mode Фото: скриншот / YouTube

Искать водоемы для теста долго не пришлось. Калифорния еще не оправилась от масштабного наводнения и некоторые дороги до сих пор подтоплены.

По данным разработчиков, электропикап Tesla Cybertruck способен преодолевать броды глубиной до 79 см. Для этого есть специальный режим для бродов Wade Mode: он поднимает пневмоподвеску в верхнее положение (клиренс достигает 406 мм), а также герметизирует батарею.

Новая Tesla Cybertruck преодолела несколько затопленных участков трассы разной глубины. Сначала она форсировала броды глубиной 30-40 см, а затем смогла проехать более глубокое препятствие — вода достигла лобового стекла.

Тем не менее без проблем не обошлось, ведь были повреждены подкрылок и задний бампер Tesla Cybertruck. А спустя несколько часов перестали работать кнопки электроприводов роллеты и заднего борта кузова (хотя с телефона они открывались).

Кстати, недавно стало известно, что стальной кузов Tesla Cybertruck ржавеет от воды — это может случиться даже после дождя.

Также Фокус рассказывал, что реальный запас хода Tesla Cybertruck оказался существенно меньше паспортного.