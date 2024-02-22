Украина вошла в ТОП 10 самых "электромобильных" стран Европы
Доля новых электромобилей на авторынке Украины выросла до 19,7%. По этому показателю наше государство занимает девятое место в Европе.
Рынок электромобилей в Украине развивается быстрыми темпами даже по европейским меркам. Наше государство вошло в десятку стран Европы с наибольшей долей новых электрокаров. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.
За январь 2024 года в Европе продано 1 015 381 новых легковых авто, из которых 11,9% (120 926 ед.) были электрокарами. Продажи электромобилей выросли на 29,3%.
Однако есть ряд стран, где доля электромобилей на рынке значительно больше. Лидирует по-прежнему Норвегия с впечатляющим показателем 92,1%. Второе место занимает Исландия (37%), а третье — Дания (35,3%).
Украина в этом рейтинге стала девятой: доля новых электрокаров у нас составляет 19,7%. В абсолютных цифрах это составляет 894 авто и по этому показателю Украина является 18-ой в Европе.
Доля электромобилей на рынке стран Европы за январь 2024 года:
- Норвегия — 92,1% (4717 шт.).
- Исландия — 37,0% (169 шт.).
- Дания — 35,3% (3126 шт.).
- Швеция — 28,8% (4936 шт.).
- Нидерланды — 25,3% (8713 шт.).
- Финляндия — 24,1% (1587 шт.).
- Люксембург — 21,5% (779 шт.).
- Бельгия — 21,4% (9995 шт.).
- Украина — 19,7% (894 шт.).
- Мальта — 17,1% (74 шт.).
Однако в Институте исследований авторынка предполагают, что реальные показатели могут быть и выше. Дело в том, что популярные электромобили Tesla или Volkswagen ID.4 официально не продаются в Украине, а "серые" новые авто нередко ставят на учет как подержанные.
Ранее Фокус сообщал, что европейские автоконцерны объединятся против Tesla и китайских производителей.
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