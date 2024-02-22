Украина вошла в ТОП 10 самых "электромобильных" стран Европы

Доля новых электромобилей на авторынке Украины выросла до 19,7%. По этому показателю наше государство занимает девятое место в Европе.

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Рынок электромобилей в Украине развивается быстрыми темпами даже по европейским меркам. Наше государство вошло в десятку стран Европы с наибольшей долей новых электрокаров. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

За январь 2024 года в Европе продано 1 015 381 новых легковых авто, из которых 11,9% (120 926 ед.) были электрокарами. Продажи электромобилей выросли на 29,3%.

Однако есть ряд стран, где доля электромобилей на рынке значительно больше. Лидирует по-прежнему Норвегия с впечатляющим показателем 92,1%. Второе место занимает Исландия (37%), а третье — Дания (35,3%).

По абсолютному показателю проданных авто Украина занимает 18 место в Европе Фото: Институт исследований авторынка

Украина в этом рейтинге стала девятой: доля новых электрокаров у нас составляет 19,7%. В абсолютных цифрах это составляет 894 авто и по этому показателю Украина является 18-ой в Европе.

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Доля электромобилей на рынке стран Европы за январь 2024 года:

Норвегия — 92,1% (4717 шт.). Исландия — 37,0% (169 шт.). Дания — 35,3% (3126 шт.). Швеция — 28,8% (4936 шт.). Нидерланды — 25,3% (8713 шт.). Финляндия — 24,1% (1587 шт.). Люксембург — 21,5% (779 шт.). Бельгия — 21,4% (9995 шт.). Украина — 19,7% (894 шт.). Мальта — 17,1% (74 шт.).

Однако в Институте исследований авторынка предполагают, что реальные показатели могут быть и выше. Дело в том, что популярные электромобили Tesla или Volkswagen ID.4 официально не продаются в Украине, а "серые" новые авто нередко ставят на учет как подержанные.

Ранее Фокус сообщал, что европейские автоконцерны объединятся против Tesla и китайских производителей.

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