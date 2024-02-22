Україна увійшла до ТОП 10 найбільш "електромобільних" країн Європи

Частка нових електромобілів на авторинку України зросла до 19,7%. За цим показником наша держава посідає дев'яте місце у Європі.

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Ринок електромобілів в Україні розвивається швидкими темпами навіть за європейськими мірками. Наша держава увійшла до десятки країн Європи з найбільшою часткою нових електрокарів. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.

За січень 2024 року в Європі продано 1 015 381 нових легкових авто, з яких 11,9% (120 926 од.) були електрокарами. Продажі електромобілів зросли на 29,3%.

Проте є низка країн, де частка електромобілів на ринку значно більша. Лідирує, як і раніше, Норвегія з вражаючим показником 92,1%. Друге місце посідає Ісландія (37%), а третє — Данія (35,3%).

За абсолютним показником проданих авто Україна посідає 18 місце у Європі Фото: Інститут досліджень авторинку

Україна в цьому рейтингу стала дев'ятою: частка нових електрокарів у нас становить 19,7%. В абсолютних цифрах це становить 894 авто і за цим показником Україна є 18-ою в Європі.

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Частка електромобілів на ринку країн Європи за січень 2024 року:

Норвегія — 92,1% (4717 шт.). Ісландія — 37,0% (169 шт.). Данія — 35,3% (3126 шт.). Швеція — 28,8% (4936 шт.). Нідерланди — 25,3% (8713 шт.). Фінляндія — 24,1% (1587 шт.). Люксембург — 21,5% (779 шт.). Бельгія — 21,4% (9995 шт.). Україна — 19,7% (894 шт.). Мальта — 17,1% (74 шт.).

Однак в Інституті досліджень авторинку припускають, що реальні показники можуть бути і вищими. Річ у тім, що популярні електромобілі Tesla чи Volkswagen ID.4 офіційно не продаються в Україні, а "сірі" нові авто нерідко ставлять на облік як вживані.

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