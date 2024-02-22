На смену Sandero: на рынок вышел недорогой кроссовер Renault (фото)

Компактный кроссовер Renault Kardian достаточно богато укомплектован и имеет вместительный 410-литровый багажник. Модель дебютировала со 125-сильным турбомотором.

Новый Renault Kardian поступил в производство и выходит на рынок. Компактный кроссовер является преемником Renault Sandero Stepway. Об авто рассказали на официальном сайте марки.

Кроссовер оборудован 125-сильным турбомотором Фото: Renault

Кроссовер Renault Kardian изначально появился в Бразилии, ведь именно в этой стране производят модель. Там она стоит в эквиваленте $22 800 — 26 900. Позже производство кроссовера наладят в Марокко. Не исключено, что модель появится в Украине.

Renault Kardian создан на базе Dacia Sandero Stepway, однако отличается от собрата дизайном передней части и фонарей. Во всех Kardian в салоне установлены виртуальная панель приборов и 8-дюймовый тачскрин. У авто большой 410-литровый багажник.

Кроссовер достаточно богато оснащен Фото: Renault

Базовая комплектация Renault Kardian 2024 включает диодные фары, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, камеру, а также ESP и 6 подушек безопасности.

Самый дорогой вариант Premier Edition также оснащен бесключевым доступом, камерами кругового обзора, беспроводной зарядкой смартфонов, системы автоматического торможения и контроля слепых зон.

Объем багажника составляет 410 л Фото: Renault

Пока новый Renault Kardian комплектуется исключительно 1,0-литровым бензиновым турбомотором на 125 л. с. и 6-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями. Позже должен появиться вариант с заводским ГБО.

Кстати, на днях Renault и Dacia презентовали недорогой электрокроссовер за 20 000 евро.

Также Фокус рассказывал о самом дорогом Renault за 650 000 евро.