Модный аксессуар: пикап Tesla Cybertruck становится популярным среди знаменитостей (фото, видео)

Новая Tesla Cybertruck оказалась популярной среди селебрити. Электрический пикап приобрели Ким Кардашьян, Серена Уильямс, Спайк Ли и другие звезды.

Электропикап Tesla Cybertruck производится всего несколько месяцев и относительно небольшими партиями. Тем не менее, первые владельцы уже получили необычное авто и среди них оказалось немало знаменитостей. Звезды в соцсетях, а также папарацци публикуют фото и видео с селебритис в Tesla Cybertruck.

Интересно, что один из первых Tesla Cybertruck забронировал себе Илон Маск, однако его за рулем серийного пикапа еще не снимали (только ранее видели за рулем прототипов). Зато в Tesla Cybertruck уже засветились звезды Голливуда, спортсмены и певцы. Для них необычный электромобиль стал чем-то вроде модного аксессуара.

Серена Уильямс и Алексис Оганян

Серена Уильямс и Алексис Оганян выехали на Tesla Cybertruck в Майами Фото: Backgrid

Звездная теннисистка Серена Уильямс и ее муж, основатель сайта Reddit Алексис Оганян одним из первых получили Tesla Cybertruck еще в декабре. Их уже неоднократно видели в пикапе на улицах Майами, да и сами они публиковали фото в соцсетях. Алексис Оганян отметил, что пикап едет плавно и напоминает броневик из фильма "Чужие".

Спайк Ли

Спайк Ли ждал Tesla Cybertruck два года

Голливудский режиссер, получивший Оскар за фильм "Черный куклуксклановец", также получил свой электромобиль Tesla Cybertruck в декабре и сразу же запостил его фото в Instagram. Спайк Ли отметил, что заказал пикап еще 2 года назад и сравнил авто с космическим кораблем.

Фаррелл Уильямс

Фаррелл Уильямс пытался запарковать огромный пикап

Певец и креативный директор Louis Vuitton за рулем Tesla Cybertruck попал в объективы папарацци в Майами в январе. Фаррелл Уильямс пытался запарковать огромный 5,7-метровый пикап в тесном месте возле дорогого бутика и собрал вокруг себя большую толпу. Однако пока не известно, принадлежит ли этот электрокар Фарреллу Уильямсу или он взял авто покататься.

Джей Лено

Комик и телеведущий Джей Лено одолжил пятую выпущенную Tesla Cybertruck у друга. Его засняли, когда он ездил на пикапе по улицам Лос-Анджелеса. Лено отметил, что пикап невероятный и такой же быстрый, как его спортивная Tesla Model S Plaid.

Стоит отметить, что Джей Лено — известный автоколлекционер и владеет более чем тремя сотнями старинных машин и мотоциклов. Разработке Tesla Cybertruck он посвятил один из эпизодов своего телешоу и впервые сел за руль электрокара еще до начала его производства.

Мэнни Хошбин

Мэнни Хошбин показал красную Tesla Cybertruck Фото: скриншот / YouTube

Миллиардер и блогер Мэнни Хошбин показал самую необычную Tesla Cybertruck. Сейчас большинство пикапов серебристого цвета, а вот его авто — красное. Электрокар оклеили пленкой в одном из американских тюнинг-ателье. К тому же, Tesla получила карбоновый декор и особые 20-дюймовые диски.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян также приобрела Tesla Cybertruck Фото: Instagram/Kim Kardashian Фото: Instagram/Kim Kardashian

Совсем недавно к владельцам Tesla Cybertruck присоединилась и Ким Кардашьян. Она опубликовала фото своего авто в Instagram с подписью: "Крутая мамочка-автомобилистка". Как известно, Ким Кардашьян любит большие внедорожники — ранее она приобрела роскошный Mercedes-Maybach GLS 600, тюнингованный Cadillac Escalade и спортивный кроссовер Lamborghini Urus.

Кстати, недавно блогеры протестировали возможность Tesla Cybertruck форсировать водные преграды. Электропикап справился с задачей, но потерпел неисправности.

Также Фокус рассказывал, что новая Tesla Cybertruck может ржаветь после дождя.